Россия пытается вбить клин между Украиной и Польшей с помощью зерна: достиг ли Кремль цели
Россия пытается рассорить Украину с ее ближайшими партнерами, чтобы Киев лишился военной и финансовой помощи. Чтобы воплотить свои планы в жизнь, Россия наносит удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины.
В американском Институте изучения войны (ISW) заявляют, что российские усилия, направленные на усиление разногласий между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу. Дело в том, что 22 сентября президент Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений.
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Российская кампания оказалась не столь успешной
Дуда разъяснил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого от 21 сентября о том, что Польша якобы больше не будет передавать оружие Украине.
Дуда объяснил, что Польша продолжит выполнять соглашения о поставках оружия из Украины, но не будет передавать новое оружие, которое Варшава закупает для собственных вооруженных сил.
Он также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями "существенно не повлияет" на отношения двух стран.
ISW уже оценивал, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью российской кампании по нанесению ущерба отношениям Украины с ее западными соседями, а скорый возврат Польши к своим обязательствам по Украине указывает на то, что российская кампания не столь успешна, как, вероятно, хочет Москва,
– заявили аналитики.
Что известно о разногласиях между Украиной и Польшей
- Польша с начала полномасштабного вторжения России стала одним из оплотов помощи Украины. Поляки приняли миллионы украинских беженцев, оказывают Украине военную помощь и лоббируют евроатлантическую интеграцию нашей страны.
- Однако между Киевом и Варшавой возникли определенные разногласия из-за экспорта украинского зерна по территории Польши. Украина вынуждена транспортировать продовольствие по сухопутным коридорам через Запад, поскольку Россия блокирует Черное море.
- После некоторых не дипломатических заявлений Украина и Варшава вернулись к цивилизованному диалогу. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что планирует обсудить эту проблему с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.
- В то же время, российская пропаганда пыталась воспользоваться определенными разногласиями между Украиной и Польшей, поэтому и запустила очередной абсурдный и циничный фейк. Говорится, что президент Польши Анджей Дуда якобы оказался в "Миротворце", что оказалось ложью.