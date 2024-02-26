Россия ночью била по Украине 7 ракетами и 14 "Шахедами": сколько целей сбили

Россия в ночь на 26 февраля атаковала Украину "Шахедами" и баллистическими и крылатыми ракетами. Оккупанты били как минимум по Днепру и Харьковской области.

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько целей врага удалось уничтожить нашим военным. Опасность в Украине объявляли еще с вечера 25 февраля, пишет 24 Канал.

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Что известно о российской атаке

За прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе,

– рассказали военные.

По предварительной информации, в Генштабе ВСУ отметили, что наши защитники уничтожили:

3 ракеты,

9 беспилотников типа Shahed.

К сожалению, есть разрушения и повреждения многоэтажных и частных домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ отчитались, что россияне в ночь на 26 февраля ударили по Украине:

баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма;

двумя ЗКР С-300 из Белгородской области;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и противорадиолокационной – Х-31П с временно оккупированной территории Запорожской области;

14 ударными беспилотниками типа Shahed из Курской области.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей,

– заверили военные.

Они рассказали, что воздушное нападение отражали:

зенитные ракетные подразделения,

мобильные огневые группы,

средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Какие последствия вражеской атаки