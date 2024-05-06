Россия живет во фантомных болях, - политолог потроллил Путинское объявление в розыск Зеленского

МВД России 4 мая объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского. Такие действия Кремля свидетельствуют о попытке России хоть как-то себя возвеличить, ведь их наступательные действия на фронте до 9 мая не были успешными.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, заметив, что подавая в розыск Зеленского, Кремль пытается ограничить наше международное сотрудничество. Россией руководит агония и отнюдь не здравый смысл.

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Что руководит россиянами

Политолог вспомнил абсурдные попытки россиян "взять Киев за 3 дня" и более ранние поиски Зеленского, но что-то пошло не так. Россиянами руководит агония, отсутствие побед к Пасхальным праздникам и 9 мая. Хорошо, что президенту Украины "вернули" его национальность, ведь раньше россияне говорили, что от с Ближнего Востока.

Все эти цели, которые они себе ставили им не по зубам, ну а чем-то же "самую грамотную" нацию в мире кормить надо, кроме дешевого алкоголя,

– отметил Давидюк.

По мнению политолога, такие действия Кремля являются месседжем к Глобальному Югу с попыткой убедить страны не ехать на Саммит мира в Швейцарию. Также это является демонстрацией того, что россияне уже поняли, что захватить Киев, где есть президент Украины, им не удастся, поэтому объявили его в розыск, потому что тогда он "не сможет" выезжать за пределы страны.

Россия живет в каких-то призрачных, фантомных болях, что если они подадут в розыск, то мы не сможем иметь иностранное представительство, как страна,

– добавил Давидюк.

Требовать что-то от Владимира Путина, который долгое время сидит в бункере, нельзя ничего. По словам политолога, как раз на этом примере можем увидеть эксперимент, что случается с человеком, если очень долго не выходить на свежий воздух.

Украину это только позабавит, Зеленский наоборот этим воспользуется,

– отметил Давидюк.

Теперь, по мнению политолога, нужно, чтобы этот список розыска Эммануэлем Макроном, Джо Байденом, Йенсом Столтенбергом и самое главное – Борисом Джонсоном и Дэвидом Камероном.

Камерон же привез очень крутое решение – разрешение бить по России. Поэтому ждем продолжения списка – вишлист, который никогда не сбудется,

– прокомментировал Давидюк.

Кого еще ищет Россия: коротко