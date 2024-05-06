Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що подаючи в розшук Зеленського, Кремль намагається обмежити нашу міжнародну співпрацю. Росією керує агонія й аж ніяк не здоровий глузд.
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Що керує росіянами
Політолог згадав абсурдні намагання росіян "взяти Київ за 3 дні" та раніші пошуки Зеленського, але щось пішло не так. Росіянами керує агонія, відсутність перемог до Великодніх свят та 9 травня. Добре, що президенту України "повернули" його національність, адже раніше росіяни казали, що від з Близького Сходу.
Всі ці цілі, які вони собі ставили їм не по зубах, ну а чимось ж "найграмотнішу" націю у світі годувати треба, крім дешевого алкоголю,
– зазначив Давидюк.
На думку політолога, такі дії Кремля є меседжем до Глобального Півдня з намаганням переконати країни не їхати на Саміт миру у Швейцарію. Також це є демонстрацією того, що росіяни вже зрозуміли, що захопити Київ, де є президент України, їм не вдасться, тому оголосили його в розшук, бо тоді він "не зможе" виїжджати за межі країни.
Росія живе в якихось примарних, фантомних болях, що якщо вони подадуть в розшук, то ми не зможемо мати іноземне представництво, як країна,
– додав Давидюк.
Вимагати щось від Владіміра Путіна, який довгий час сидить в бункері, не можна нічого. За словами політолога, якраз на цьому прикладі можемо побачити експеримент, що трапляється з людиною, якщо дуже довго не виходити на свіже повітря.
Україну це лише забавить, Зеленський навпаки цим скористається,
– зауважив Давидюк.
Тепер, на думку політолога, потрібно, аби цей список розшуку поповнився Еммануелем Макроном, Джо Байденом, Єнсом Столтенбергом та найголовніше – Борисом Джонсоном й Девідом Камероном.
Камерон же привіз дуже круте рішення – дозвіл бити по Росії. Тому чекаємо на продовження списку – вішлист, який ніколи не збудеться,
– прокоментував Давидюк.
Кого ще шукає Росія: коротко
- Крім розшуку Зеленського МВС Росії шукає екс-президента Петра Порошенка. Аналітики з Інституту вивчення війни наголошують на тому, що це рішення може бути спрямоване на дискредитацію нинішнього та попереднього урядів України.
- Кремлівська влада ще рік тому вирішила оголосити у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Михайло Подоляк, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що то такі оголошення "остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоча б якусь краплю адекватності".
- Кремлівські пропагандисти 21 квітня 2023 року оголосили у міжнародний розшук голову ГУР МО Кирила Буданова. Йому висунули обвинувачення та заочно заарештували.