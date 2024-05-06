Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що подаючи в розшук Зеленського, Кремль намагається обмежити нашу міжнародну співпрацю. Росією керує агонія й аж ніяк не здоровий глузд.

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Що керує росіянами

Політолог згадав абсурдні намагання росіян "взяти Київ за 3 дні" та раніші пошуки Зеленського, але щось пішло не так. Росіянами керує агонія, відсутність перемог до Великодніх свят та 9 травня. Добре, що президенту України "повернули" його національність, адже раніше росіяни казали, що від з Близького Сходу.

Всі ці цілі, які вони собі ставили їм не по зубах, ну а чимось ж "найграмотнішу" націю у світі годувати треба, крім дешевого алкоголю,

– зазначив Давидюк.

На думку політолога, такі дії Кремля є меседжем до Глобального Півдня з намаганням переконати країни не їхати на Саміт миру у Швейцарію. Також це є демонстрацією того, що росіяни вже зрозуміли, що захопити Київ, де є президент України, їм не вдасться, тому оголосили його в розшук, бо тоді він "не зможе" виїжджати за межі країни.

Росія живе в якихось примарних, фантомних болях, що якщо вони подадуть в розшук, то ми не зможемо мати іноземне представництво, як країна,

– додав Давидюк.

Вимагати щось від Владіміра Путіна, який довгий час сидить в бункері, не можна нічого. За словами політолога, якраз на цьому прикладі можемо побачити експеримент, що трапляється з людиною, якщо дуже довго не виходити на свіже повітря.

Україну це лише забавить, Зеленський навпаки цим скористається,

– зауважив Давидюк.

Тепер, на думку політолога, потрібно, аби цей список розшуку поповнився Еммануелем Макроном, Джо Байденом, Єнсом Столтенбергом та найголовніше – Борисом Джонсоном й Девідом Камероном.

Камерон же привіз дуже круте рішення – дозвіл бити по Росії. Тому чекаємо на продовження списку – вішлист, який ніколи не збудеться,

– прокоментував Давидюк.

Кого ще шукає Росія: коротко