Показательная история: почему Болгария отказалась пропустить самолет с Лавровым и Захаровой
Глава МИД России Сергей Лавров прилетел на встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье через территорию Греции. Болгария отказалась пропустить российский самолет.
Дело в том, что на борту находилась спикер российского МИД Мария Захарова, которая находится под санкциями. Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заметил 24 Каналу, что это показательная история.
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Отказ Болгарии показательный
Валерий Клочок отметил, что ОБСЕ решили дать слово Лаврову и понять риторику Кремля. Однако европейцы демонстрируют свое несогласие с присутствием, в частности, Захаровой. У Лаврова тоже санкции в ЕС.
Такие вещи знаковые. "Мы с вами пообщаемся, но не надейтесь, что будет так, как вы хотите. Диалог может быть, но на наших условиях". На мой взгляд, эта история очень показательная. Хорошо, что европейцы в этой части остаются последовательными,
– сказал он.
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Участие Лаврова в заседании ОБСЕ: главное
- Северная Македония согласовала визит Лаврова на заседание Совета глав МИД ОБСЕ. Украина заявила, что она не будет участвовать в заседании из-за присутствия Лаврова. Представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что Россия последовательно разрушает ОБСЕ. Кремль постоянно прибегал к шантажу, открытым угрозам и таким образом блокировал консенсус по ключевым вопросам.
- Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) также официально заявили, что не будут участвовать в министерском заседании. По его словам, чтобы спасти ОБСЕ, то нужно либо переучредить ОБСЕ без России, либо найти путь исключить Россию оттуда.
- 30 ноября в столице Северной Македонии началась встреча министров ОБСЕ. Лавров должен был лететь через территорию Болгарии, однако неожиданно самолет был вынужден сменить маршрут. Вместе с Лавровым на борту находилась Мария Захарова. София заявила, что разрешение на пролет российской делегации не действует для Захаровой, фигурирующей в санкционном списке.
- Известно, что Лавров решил взять с собой Захарову, поэтому его самолет добирался до Скопье через Турцию и Грецию.