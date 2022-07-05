По Донецку стреляют из Донецка: оккупанты уже даже не придумывают сказки для жителей

Российские военные продолжают обстреливать Донецк, который сами же оккупировали. Россияне накрывают оккупированный город огнем из самого Донецка.

Россияне уже не скрывают, что обстреливают Донецк

На обстрелы Донецка со стороны России обратил внимание Денис Казанский. Дончане фиксируют на видео, что обстрел города ведется с территории самого Донецка.

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На видео отчетливо слышен звук выстрела, а через несколько секунд "прилет" по Донецку. Если раньше оккупационная власть кормила местных жителей сказками об обстрелах, то теперь вообще ничего не объясняет.

Оккупанты стреляют по Донецку с территории Донецка – видео

Что известно об обстрелах Донецка

С тех пор как Украина потеряла контроль над Донецком? украинские военные никогда не обстреливали гражданские объекты города. По сути, Донецк, находясь уже 8 лет под российской оккупацией, жил мирной жизнью насколько это возможно.

Но в июне 2022 года в Донецке участились взрывы, в частности, фиксировали "прилеты" в гражданские объекты. В начале июня в Центре противодействия дезинформации при СНБО информировали, что Россия массово обстреляла Донецк, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Впрочем, план оккупантов потерпел неудачу, поскольку дончане заметили, что обстрел велся с территории, которую контролируют российские военные, а не украинские силы.

Россия обстреливает Донецк, чтобы отвлечь внимание местного населения от социальных проблем, а также подавить повстанческое движение. Российские оккупанты пытаются запугать местное население обстрелами и посеять панику.

В июне российские военные обстреливали Донецк из Макеевки. Кроме того, враг вел огонь по Донецку с его же окрестностей.

4 июля российские оккупационные войска снова начали накрывать огнем районы Донецка. По состоянию на вечер было очень много попаданий в гражданские объекты, среди которых есть детский сад и многоэтажка. Таким образом, россияне "ответили" на то, что ВСУ нанесли удар по их военной инфраструктуре.

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