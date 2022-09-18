Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру, где нет никакого военного эффекта, – разведка

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности по Украине. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру даже там, где нет никакого военного эффекта.

Удары с этой целью были за последние 7 дней, выяснила британская разведка. Например, по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

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Россияне хотят подорвать моральный дух украинцев

В разведке предупредили, что из-за провалов на линии фронта россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар. Оккупанты таким образом пытаются подорвать моральный дух украинского народа и правительства.

В ОК "Юг" тоже отмечали, что даже на тех территориях, где пришли ВСУ, захватчики хотят принести разруху, максимальное ограничение в льготах, удобствах. Они пытаются давить всеми силами.

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