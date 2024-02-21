Сбить – невозможно: военнослужащий назвал метод борьбы с КАБами

Российские оккупанты активно использовали КАБы во время наступления на Авдеевку и продолжают дальше обстреливать ими Украину. Этими авиационными бомбами они могут уничтожать целые кварталы и разрушать дома до фундамента.

Противник на протяжении многих десятилетий накапливал запасы управляемых авиационных бомб. Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, отметив, что на складах оккупантов до сих пор хранится значительная часть таких боеприпасов.

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Как можно противодействовать КАБам

На первом этапе войны россияне ограниченно использовали эти средства. Больше всего они надеялись на свои пехотные подразделения, но когда поняли, что фронт находится в стабильной ситуации, то начали активнее сбрасывать КАБы. Сначала делали это только в прифронтовой полосе.

Помешать противнику использовать КАБы прежде всего могут системы ПВО, но их не хватит на весь фронт. Ни одна страна мира не может иметь столько противовоздушных средств, чтобы полностью перекрыть ими всю страну,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Территория Украины достаточно большая, поэтому даже средств ПВО от всех наших союзников не хватит. Остается вариант – перекрывать ключевые узлы.

"КАБ – это не ракета или "Шахед". Рассчитать ее траекторию и увидеть полет – практически невозможно, ведь бомбу не видно на радарах. Можно увидеть только самолет, который подлетает, но не сам боеприпас. Поэтому КАБ физически невозможно сбить", – отметил боец ВСУ.

Итак, получается, что сбить можно только самолет, который является носителем КАБа. Оккупанты запускают их вне зоны досягаемости ПЗРК, поэтому на такое расстояние не долетит ни одна ракета с переносного зенитно-ракетного комплекса. Однако это может сделать стационарный зенитно-ракетный комплекс, или авиация.

Истребители F-16 в модернизированном виде, которые получит Украина, благодаря своим радарам способны увидеть российские самолеты и уничтожать их на расстоянии. Также это могут делать системы противовоздушной обороны,

– отметил Березовец.

Поэтому, ключевой вопрос, что этих средств должно быть больше. Кроме этого, опасность заключается в том, что ПВО всегда является приоритетной целью для врага. Он точно не пожалеет даже своих стратегических ракет, чтобы уничтожить систему противовоздушной обороны. Поэтому использовать такие средства можно только в ограниченном формате.

Стоит заметить, что даже не все союзники Украины имеют опыт ведения такой войны. Поэтому они сейчас сами ищут ответы на то, как лучше противодействовать российским атакам. Также надо отметить успехи Украины, ведь в течение недели украинские воины сбили 7 российских самолетов, среди них те, которые сбрасывали КАБы.

Россия ежедневно обстреливает Украину