Не смогли достичь цели, – Братчук сказал, зачем Россия обстреливает портовую инфраструктуру
Оккупанты продолжают терроризировать Украину, в том числе атакуют портовую и припортовую инфраструктуру. В то же время только за декабрь 2023 года экспорт украинским зерновым коридором вырос почти вдвое.
Прежде всего действия оккупантов можно объяснить желанием совершать террор. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что кроме этого враг также имеет другие цели.
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Какова цель россиян
Враг стремится разрушить навигационный коридор, который обеспечивают Военно-морские силы, Вооруженные Силы и другие соответствующие структуры. Это тот экспортный коридор, который работает исключительно для Украины с определенными гарантиями безопасности со стороны нашего государства и наших союзников.
Важно, что этот коридор работает без России – это то, о чем Украина говорила с самого начала, что террорист не имеет права даже подходить к подобным соглашениям. Конечно, Кремль все это злит.
Россия не смогла достичь на Черном море еще одной цели – "выбить" Украину с продовольственного рынка, в том числе рынка зерна и полностью завладеть "золотыми акциями" на этом всемирном продовольственном рынке. Украина этого не дала сделать,
– рассказал Сергей Братчук.
Более того, наше государство сделало то, во что не верили даже наши союзники – заработал зерновой коридор, функционируют порты. Следовательно, есть попытки россиян атаковать инфраструктуру, даже бить по гражданским судам.Обратите внимание! В ноябре 2023 года Россия ударила ракетой в порт Одесщины, где находилось судно под флагом Либерии. Ранения получили три члена экипажа – граждан Филиппин, лоцман корабля – погиб.
"Агония и террор - это то, что проходит "красной линией" во всех действиях России. Цель страны-агрессора – "отрезать" Украину от Черного моря и эта задача в повестке дня остается одной из первых", – подчеркнул Братчук.
Россия терроризирует Одесскую область: актуальные новости
- В новогоднюю ночь враг ударил дронами-камикадзе по жилым районам Одессы. Из-за атаки россиян погиб 15-летний парень, еще три человека ранены. Местные власти рассказали, что оккупанты сознательно целились по спальным районам Одессы, где в домах люди с семьями встречали Новый год.
- В ночь на 1 января под атакой оказалась портовая инфраструктура Одесщины. В зоне ответственности ОК "Юг" зафиксировали около 50 дронов. Системы ПВО непрерывно работали в течение 11 часов. Враг направлял дроны с моря на припортовую инфраструктуру и попал в один из таких объектов. На месте вспыхнул пожар.
- В последние дни декабря оккупанты двумя волнами атаковали Одесщину. Один из сбитых дронов упал на дачные дома в пригороде Одессы. Там вспыхнул пожар. Терроризм россиян 27 декабря унес жизни одного человека.