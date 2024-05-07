Взрываются еще в воздухе: в Офисе генпрокурора рассказали о неисправностях ракет КНДР в России

КНДР, очевидно, стала главным военным союзником России, поскольку именно ее ракетами страна-агрессор пытается обстреливать территорию Украины. Однако качество этого вооружения оставляет желать лучшего.

Так, российские захватчики активно используют оружие Северной Кореи. Впрочем, его эффективность крайне низкая.

Смотрите также КНДР использует Украину как полигон, чтобы испытывать свои ракеты, – Bloomberg

Половина из них не долетела до цели

Как рассказали в Офисе генпрокурора, в целом изучены обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, которыми Россия пыталась нанести удары по Украине в период с конца декабря до конца февраля.

Около половины северокорейских ракет сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены,

– говорят там.

Сообщается, что последний раз запуск северокорейской ракеты KN-23 по Украине зафиксировали 27 февраля 2024 года. Общее количество обнаруженных пусков совпадает с данными разведки, согласно которым Северная Корея поставила России около 50 баллистических ракет.

Что известно об этих ударах

Отмечается, что по меньшей мере три ракеты были выпущены по Киеву и прилегающим к нему районам. В частности, оккупанты пытались нанести удар по Харьковской, Полтавской, Донецкой, а также Кировоградской области.

Вследствие обстрелов северокорейским вооружением, которые начались 30 декабря 2023 года, в Украине, к сожалению, погибли 24 человека, еще 115 получили ранения. Также были повреждены жилые дома и промышленные объекты.

В Офисе генпрокурора добавили, что около 50 ракет было запущено в основном из западных областей России, то есть прифронтовых, среди которых – Белгородская, Воронежская, Курская. В то же время наше государство до сих пор выясняет то, направил ли Пхеньян в Россию инструкторов для наблюдения за пусками ракет.

Сколько ракет КНДР передала России