Российская пропаганда прокололась: как оккупанты хотели выдать свой удар по Донецку за "атаку ВСУ"
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Оккупанты цинично совершают массированные ракетные атаки по Украине, но и цинично обстреливают временно оккупированные Россией территории. Во время очередного обстрела россияне снова пытались обвинить ВСУ в "атаке".
Накануне, 28 апреля, россияне обстреляли центр временно оккупированного Донецка. Во вражеский обстрел попала остановка у универсама "Украина". Оккупанты обвинили в "атаке" ВСУ, однако есть несколько несостыковок.
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Как оккупанты прокололись с обстрелом Донецка
Оккупанты обстреляли Донецк 28 апреля, сразу после ракетной атаки по территории Украины. Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, это обычная тактика россиян, чтобы обвинить во всем "киевский режим". Но россияне не учитывают, что все вылеты и прилеты фиксируются и определяются с помощью соответствующих средств, поэтому это может увидеть любой.
Пропагандисты заявили, что "украинские Вооруженные Силы" обстреляли РСК "Олимпийский", однако есть две несостыковки.
Что заявила кремлевская пропаганда / Скриншот из соцсетей
Или "неонацисты-диверсанты" с чешскими установками РСЗО RM-70 Vampire добрались глубоко в тыл "ДНР" и поэтому могут обстреливать Донецк с востока. Или располагают снарядами, которые в полете разворачиваются и летят в обратном направлении. Иначе объяснить разрушение донецких построек именно из восточной их части не следует,
– опровергли в Центре стратегических коммуникаций заявления оккупантов.
Оккупанты сами обстреляли Донецк из оккупированной россиянами восточной части фронта. В ЦСК объясняют, что враг делает это по одной причине – сначала убивает одних украинцев ракетами, а затем, чтобы обесценить одно убийство, совершают еще одно на временно оккупированной территории.
Россияне жаловались и на то, что при обстреле якобы уничтожили единственную на весь Донецк установку МРТ, однако и здесь соврали. Согласно информации в открытых источниках, их по меньшей мере 8 во временно оккупированном городе.
Очередное дно оккупанты пробили, когда "ужасные последствия обстрелов Донецка" проиллюстрировали кадрами из Умани.
Массированный ракетный обстрел 28 апреля: что известно
- Оккупанты 28 апреля совершили очередную ракетную атаку ночью. Враг запустил 23 крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95. Украинские силы ПВО уничтожили 21 ракету, однако 2 – сбить не удалось.
- Одна из них попала в частный дом в Днепре. В результате атаки погибла женщина со своей 2-летней дочерью.
- Другая ракета попала в многоэтажку в Умани. В результате атаки разрушен целый подъезд. В настоящее время известно 23 погибших, 6 из которых – дети, 18 человек – получили ранения.