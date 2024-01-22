Убийства гражданских – панацея по-русски: почему оккупанты кошмарят Донецк

Российская пропаганда активно проталкивает сюжет об артиллерийском обстреле Донецка в результате которого якобы погибли 25 человек. Оккупанты традиционно пытаются обвинить Силы обороны Украины. Это постоянная преступная схема, которую Россия применяла не один десяток раз.

России срочно нужны контрмеры

Когда России нужно перебить невыгодную повестку дня (о плохих новостях в России я уже писал – читайте здесь) или в срочном порядке создать повод для обвинений Украины, российские войска обстреливают мирных жителей на оккупированной части Донбасса.

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Затем Россия инициирует экстренное заседание Совбеза ООН, где разыгрывает мерзкий спектакль. И в этот раз уже инициировала. На арене первым номером будет министр иностранных дел России Сергей Лавров. То есть предельно заезженный сценарий.

Причина – Кремль всеми силами ищет способы заблокировать или затормозить передачу Украине оружия и другой помощи. По меньшей мере, до момента продления президентства Владимира Путина.

Соглашение с Великобританией, соглашение по артиллерии с Францией, дискуссии в Германии по Taurus и другим вооружениям, и наконец – решения США и Европейского Союза, зависшие в шаге от финиша, – все это требует срочных контрмер. С высокой вероятностью будет целая серия решений западных партнеров в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения.

Сейчас Москва активизирует всех агентов влияния в США и Европе, которые будут голосить, что западное оружие якобы наносит смерть мирным людям. Зарядит лояльных депутатов, "правозащитников" и "журналистов", чтобы начался беспорядок.

Заметьте Появился ли просвет в отношениях Украины и Польши?

Однако правда заключается как раз в противоположном – нехватка западного оружия и задержки с его снабжением несут смерть мирным людям в Украине и продолжают страдания.

За умышленное убийство мирных граждан следует усиливать санкции против Кремля. Иначе до них не доходит.