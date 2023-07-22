Россия обстреляла кассетными боеприпасами Дружковку в Донецкой области: ранен оператор DW
Источник:Deutsche Welle
В результате атаки российских захватчиков в Дружковке получил ранения сотрудник Deutsche Welle. Еще пострадали наши солдаты. К сожалению, также есть жертвы.
Российские захватчики атаковали Дружковку, расположенную в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло в воскресенье, 22 июля.
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Подробности российской атаки в Донецкой области
Россияне били кассетными боеприпасами по окрестностям города. Соцсетями распространяется фотография с места событий. Очевидцам удалось запечатлеть момент удара.
В результате атаки был ранен оператор Deutsche Welle Евгений Шилко. Отмечается, что он пострадал именно от российских кассетных боеприпасов. Представителя СМИ госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии. Также был поврежден автомобиль журналистов.
Корреспондент Матиас Бёлингер поделился подробностями атаки.
Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами,
– сказал очевидец.
Россияне могли атаковать место для тренировок ВСУ
Как пишет DW, захватчики обстреляли тренировочную площадку Сил обороны. В момент удара представители западного СМИ делали репортаж о подготовке наших защитников.
По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных,
– говорится в сообщении.
Предварительно, россияне забрали жизнь у одного из наших защитников. Еще несколько воинов ВСУ серьезно пострадали.К слову, сейчас фронт расположен в 23 километрах от Дружковки.
Россияне не прекращают террор Донецкой области
- Оккупанты нанесли 3 авиационных удара по поселку городского типа Нью-Йорк. Это произошло вечером 21 июля. Россияне могли применить авиабомбы ФАБ-250. Взрывными волнами повреждены хозяйственные постройки и объекты жилой застройки.
- К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Сейчас известно о 4 погибших – среди них супруги. Спасатели извлекли остатки их тел из-под завалов. Также предварительно известно о 3 пострадавших гражданских.
- Еще в ту субботу около 15 часов российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Дружба. В результате атаки погибли двое несовершеннолетних украинцев – 10-летний брат и 16-летняя сестра. Известно об одном раненом лице. Пострадала пожилая женщина, которую госпитализировали.