Россия обстреляла кассетными боеприпасами Дружковку в Донецкой области: ранен оператор DW

В результате атаки российских захватчиков в Дружковке получил ранения сотрудник Deutsche Welle. Еще пострадали наши солдаты. К сожалению, также есть жертвы.

Российские захватчики атаковали Дружковку, расположенную в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло в воскресенье, 22 июля.

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Подробности российской атаки в Донецкой области

Россияне били кассетными боеприпасами по окрестностям города. Соцсетями распространяется фотография с места событий. Очевидцам удалось запечатлеть момент удара.

Момент удара по Дружковке / Фото из соцсетей

В результате атаки был ранен оператор Deutsche Welle Евгений Шилко. Отмечается, что он пострадал именно от российских кассетных боеприпасов. Представителя СМИ госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии. Также был поврежден автомобиль журналистов.

Корреспондент Матиас Бёлингер поделился подробностями атаки.

Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами,

– сказал очевидец.

Россияне могли атаковать место для тренировок ВСУ

Как пишет DW, захватчики обстреляли тренировочную площадку Сил обороны. В момент удара представители западного СМИ делали репортаж о подготовке наших защитников.

По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных,

– говорится в сообщении.

Предварительно, россияне забрали жизнь у одного из наших защитников. Еще несколько воинов ВСУ серьезно пострадали.

Россияне не прекращают террор Донецкой области

Оккупанты нанесли 3 авиационных удара по поселку городского типа Нью-Йорк. Это произошло вечером 21 июля. Россияне могли применить авиабомбы ФАБ-250. Взрывными волнами повреждены хозяйственные постройки и объекты жилой застройки.

К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Сейчас известно о 4 погибших – среди них супруги. Спасатели извлекли остатки их тел из-под завалов. Также предварительно известно о 3 пострадавших гражданских.

Еще в ту субботу около 15 часов российские захватчики обстреляли из артиллерии поселок Дружба. В результате атаки погибли двое несовершеннолетних украинцев – 10-летний брат и 16-летняя сестра. Известно об одном раненом лице. Пострадала пожилая женщина, которую госпитализировали.

, сейчас фронт расположен в 23 километрах от Дружковки.