Пострадали многоэтажки и учебное заведение: россияне обстреляли Селидово в Донецкой области

Российские захватчики ночью 13 мая обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате этого в городе пострадали гражданские здания.

На местах работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия вражеского обстрела по Селидовому. По предварительным данным, враг обстрелял город зенитно-ракетными комплексами.

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Россия обстреляла гражданские здания в Селидовом

По данным Селидовской городской военной администрации 13 мая примерно в 01:20 российские войска обстреляли населенный пункт Селидово ракетами С-300.

В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение,

– отметили в Селидовской МВА.

Кроме того, там поделились кадрами с последствиями атаки врага. На фото можно увидеть, что в зданиях повыбивало стекла, а также на месте событий вспыхнул пожар.

Последствия вражеской атаки в Селидово / Фото Селидовской городской военной администрации

В городской военной администрации также отметили, что пострадавших и погибших в Селидово в результате вражеской атаки нет.

Ранее россияне обстреляли авто в Донецкой области во время эвакуации

В Донецкой области российские захватчики 11 мая обстреляли автомобиль с ранеными гражданскими гражданами. Очередное военное преступление оккупантов произошло, когда этих людей эвакуировали правоохранители из Красногоровки.

Правоохранители рассказали, что российские снаряды приземлились в каких-то 100 метрах от автомобиля, в который садились местные жители. Однако экипаж полиции "Белый Ангел" не растерялся и быстро вывез людей из-под обстрела.

До этого российские захватчики обстреляли лесной массив в Лимане в Донецкой области. В результате там вспыхнул масштабный пожар.

По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества государственного предприятия "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел сообщили, что 2 мая российские оккупанты ударили по городу Горняк Донецкой области. Вследствие этого произошел пожар в частном жилом секторе. В результате вражеского удара 2 человека погибли и 6 получили ранения.