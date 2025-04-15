Обстрелы вместо наступления: в чем суть "гениального" российского плана

Зачем россияне обстреливают жилой район в Сумах? Почему стреляют по детсаду в Харькове? Здесь не о геополитике, а о психологии зла. Они делают это не потому, что имеют цель, а потому, что могут.

Обстрелы Украины – это напоминание для россиян

Кому может быть выгодной вся эта бойня – расскажу в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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У этой войны нет глубокой логики, она как плохой рэп-батл – громкая, бессодержательная, все просто хотят, чтобы наконец выключили музыку и пошли спать. Однако этот обстрел поможет Владимиру Путину показать своему народу, что война продолжается. Обстрелы – как фейерверки на корпоративе ада. Они не имеют стратегической ценности, но хорошо выглядят в телевизоре, особенно, если смотреть в условиях полной информационной изоляции под звуки Соловьева и духовного нытья по утраченной сверхдержавности.

Для внутренней аудитории это сигнал. Мол: "Смотрите, мы до сих пор бьем по ним, мы сильные, а они боятся, мы не проигрываем, а просто перегруппировываемся в 412-й раз". Если перестать стрелять, возникает опасный момент тишины, в которой россияне могут задуматься, зачем это все вообще было. Где Крымский мост в Париж? Где НАТО, которое Россия разгромила? И почему колбаса теперь из воспоминаний, а не мяса?

Поэтому и стреляют. Это не военная операция – это ритуальное подтверждение абсурда. Россия сейчас – это раненый и загнанный в угол зверь, у которого остались только одна стратегия – уничтожать как можно больше, чтобы потом торговаться на руинах. Обстрелы Сум, Харькова, Чернигова – это не проба почвы, это прицельное и системное уничтожение гражданского населения. Чтобы ты просыпался каждую ночь от сирены и думал: "Да пошло оно все. Может, и действительно отдать?".

Россияне не остановятся, потому что просто не умеют. В их глазах мир – это когда все согнулись, а кто не захотел – того в яму.

Трамп будет давить, но не на Путина

Вы думали Дональд Трамп ни при чем? У меня плохие новости. Этот циркач с ядерной кнопкой и обостренным чувством собственной гениальности – не миротворец. Он не остановит обстрелы и не скажет Путину: "Хватит!". Он скажет Украине, что она мешает ему хорошо выглядеть, а потому надо заканчивать это. Он предложит договор, в котором Киев должен отдать все, кроме воздуха. Путин поблагодарит и получит перерыв на перегруппировку.

Трамп будет давить, но не на агрессора, а на жертву. В его голове любой конфликт – это сделка. Если одна сторона страдает, то, видимо, недостаточно уступила.

Обстрелы – это проще, чем идти в наступление

По наступлению на Сумы и Харьков – если Россия туда пойдет, то это будет война с полной мобилизацией. Обстрел ради обстрела – вот это реально. Россия сейчас ведет войну, у которой цель – страдания, а не территориальный контроль. Для штурма надо много ресурсов, сил, обучение. Во всем этом нет смысла или стратегического мышления, кроме как "вы должны бояться".

Будут ли россияне штурмовать Сумы? Вспомним историю с Харьковом. Они его сжигали артиллерией, ракетами, "Шахедами", но штурма не было. На штурм нужны подготовленные штурмовые группы, логистика, свежая пехота, план и тому подобное. У них было что-то вроде: "Ударим, а потом посмотрим, что получилось".

Так, россияне собрали войска на границе. Но проблема в том, что собирать и иметь наступательные возможности – это разные вещи. Это как бы ты собрал кучу людей на шашлыки и сказал: "Ну все, теперь мы футбольная команда". Нет, вы просто толпа с мясом. Количество не всегда порождает возможность. Да, там десятки тысяч, но что с боевым духом? Что с артиллерией? Что с мотивацией, кроме как "не умереть"?

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Россиянам надо показывать, что они наступают. Но они наступать пока не могут, а значит будут имитировать давление. Обстрел – это идеальная иллюзия наступления и имитация давления. Если штурм и будет, то локальным, ради галочки и захвата какого-то села. Сумы, Чернигов – это уровень, на котором нужна целая инфраструктура войны, которой уже давно нет. Обстрел – это дешевый и эффективный способ создать страдания, а значит – политический ресурс для Путина и паническую повестку для всех остальных.

Жестокое шоу России

Спецпредставитель Трампа, мистер я-в-жизни-не-занимался-дипломатией-а-теперь-буду-решать-судьбу-Восточной-Европы, прилетает в Москву, встречается с Путиным в день православного праздника. Это, с одной стороны, выглядит так, как Путин проверяет границы дозволенного. Это не просто обстрел, а демонстрация: "Мы делаем, что хотим, несмотря на ваш шепот о переговорах". Если посланник Трампа не заморозил диалог, то значит можно и дальше.

С другой стороны, это может быть сообщение для Украины: "Даже если вы договариваетесь с американцами, нам на это наплевать".

Россия получила доступ к жесткой игре, пока США делают вид, что до сих пор играют в шахматы, а не морской бой с 1942-го.

Возможно, это и синхронизация. Допустим, если ты хочешь быстрого мира, тебе надо, чтобы одна из сторон была очень сильно на коленях. Иногда давление на гражданских ускоряет эти уступки. Не утверждаю, но допускаю. Теоретически, может быть молчаливое согласие на удары по Украине для того, чтобы она была более сговорчивой не только для Путина.

Россия показывает, что переговоры – это не пауза, а антураж, а в это время летят ракеты. У одной стороны переговоры – это слова, а у другой – инструмент шантажа. Для кого-то это просто дорогое и жестокое шоу, а зрители – заложники.

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