Оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Российские захватчики массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 17 ноября. В частности, оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также На Волыни и Винницкой области россияне обстрелами повредили энергетическую инфраструктуру

Повреждено оборудование ТЭС ДТЭК

В воскресенье, 17 ноября, Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций,

– заявили в ДТЭК.

Добавили, после окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановления работы оборудования.

Важно! Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабной войны россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК более 190 раз.