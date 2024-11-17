Оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
Российские захватчики массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины 17 ноября. В частности, оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
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Повреждено оборудование ТЭС ДТЭК
В воскресенье, 17 ноября, Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций,
– заявили в ДТЭК.
Добавили, после окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановления работы оборудования.
Важно! Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабной войны россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК более 190 раз.