В пятый раз: Россия снова обстреляла одну из украинских ТЭС

Агрессор в пятый раз за месяц атаковал одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Российские военные обстреляли ее утром 27 ноября.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако часть гражданских оказались без света.

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Враг снова атаковал теплоэлектростанцию

В результате российских обстрелов без света остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. Серьезно повреждено оборудование предприятия.

Энергетики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки. Прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Также в ДТЭК добавили, что продолжают делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы. Компания синхронизирует свои действия по Укрэнерго. Заметим, что Россия продолжает тактику террора.

За последний более месяца это уже пятая атака на одну из прифронтовых теплоэлектростанций компании,

– подчеркнули в ДТЭК.

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Кратко о предварительных обстрелах ТЭС