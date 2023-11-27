На щастя, минулося без постраждалих. Однак, частина цивільних опинилися без світла.
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Ворог знову атакував теплоелектростанцію
Внаслідок російського обстрілу без світла залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства.
Енергетики вже почали ліквідацію наслідків ворожої атаки. Докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.
Також у ДТЕК додали, що продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з Укренерго. Зауважимо, що Росія продовжує тактику терору.
За останній понад місяць це вже п'ята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії,
– підкреслили у ДТЕК.
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Коротко про попередні обстріли ТЕС
- Окупанти обстріляли ТЕС 16 листопада. Тоді ворог серйозно пошкодив обладнання.
- Росіяни вдарили по теплоелектростанції і ввечері 7 листопада.
- Також агресор обстріляв ТЕС у прифронтовому регіоні й 30 жовтня. Без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.