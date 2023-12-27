Циничный обстрел россиян не помешал: в Киев точно по графику прибыли пассажиры из Херсона
Источник:Укрзализныця
Пассажиры херсонского вокзала прибыли в Киев. Несмотря на циничный обстрел оккупантов, люди прибыли по графику – минута в минуту.
Вечером 26 декабря российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Враг атаковал вагоны, когда более 100 украинцев ожидали посадку в эвакуационный поезд.
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В Киев прибыли пассажиры, попавшие под обстрел вокзала в Херсоне
Согласно графику в Киев с утра прибыл поезд с пассажирами херсонского вокзала. Ровно в 07:20 более 100 херсонцев из эвакуационного рейса прибыли в столицу.
Как уточнили в Укрзализныце, перехватить пассажиров херсонского вокзала удалось на одной из промежуточных станций. Кроме того, украинцам также выдали 320 порций еды, чтобы они смогли позавтракать.
На одной из промежуточных станций поезд с херсонцами перехватил Food train Укрзализныци: 320 порций еды, включая наборы для детей, были перегружены на поезд, чтобы пассажиры смогли позавтракать перед прибытием в столицу,
– говорится в сообщении.
В Укрзализныце также отметили, что рады видеть всех пассажиров и поездную бригаду в Киеве целыми и невредимыми.
В Киев прибыли пассажиры из Херсона: смотрите видео
Обратите внимание! Российская армия не в первый раз атакует железнодорожный вокзал в Херсоне. Да, 3 мая враг нанес удара по территории вокзала. Российский снаряд попал в пассажирский вагон на станции Херсон. В результате обстрела был ранен проводник. Под обстрел попал поезд Херсон – Львов. Однако российские атаки не помешали курсированию и поезд прибыл точно по графику во Львов 4 мая.
Россияне также атаковали вокзал в Херсоне 15 октября Тогда под ударом оказались вагоны поезда Херсон – Киев. К счастью, во время этого обстрела никто не пострадал.
Обстрел железнодорожного вокзала Херсона 26 декабря: главное
- Оккупанты 26 декабря несколько часов террористически обстреливали Херсон. Враг массированно нанес удары по гражданской и критической инфраструктуре. Обстреляли россияне и железнодорожный вокзал, когда там было около 140 человек. Почти все они – пассажиры эвакуационного поезда.
- На вокзале были также правоохранители, оперативно начавшие эвакуировать людей в безопасные места, когда начался обстрел. К сожалению, один полицейский погиб. 29-летний лейтенант полиции Игорь Мисюня получил смертельное ранение. Также ранения получили двое его коллег.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в сети опубликовал видео (18+), на котором показали первые минуты после циничного удара россиян. На кадрах видны существенные разрушения железнодорожного вокзала.