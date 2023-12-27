Циничный обстрел россиян не помешал: в Киев точно по графику прибыли пассажиры из Херсона

Пассажиры херсонского вокзала прибыли в Киев. Несмотря на циничный обстрел оккупантов, люди прибыли по графику – минута в минуту.

Вечером 26 декабря российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Враг атаковал вагоны, когда более 100 украинцев ожидали посадку в эвакуационный поезд.

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В Киев прибыли пассажиры, попавшие под обстрел вокзала в Херсоне

Согласно графику в Киев с утра прибыл поезд с пассажирами херсонского вокзала. Ровно в 07:20 более 100 херсонцев из эвакуационного рейса прибыли в столицу.

Как уточнили в Укрзализныце, перехватить пассажиров херсонского вокзала удалось на одной из промежуточных станций. Кроме того, украинцам также выдали 320 порций еды, чтобы они смогли позавтракать.

На одной из промежуточных станций поезд с херсонцами перехватил Food train Укрзализныци: 320 порций еды, включая наборы для детей, были перегружены на поезд, чтобы пассажиры смогли позавтракать перед прибытием в столицу,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце также отметили, что рады видеть всех пассажиров и поездную бригаду в Киеве целыми и невредимыми.

В Киев прибыли пассажиры из Херсона: смотрите видео

Обратите внимание! Российская армия не в первый раз атакует железнодорожный вокзал в Херсоне. Да, 3 мая враг нанес удара по территории вокзала. Российский снаряд попал в пассажирский вагон на станции Херсон. В результате обстрела был ранен проводник. Под обстрел попал поезд Херсон – Львов. Однако российские атаки не помешали курсированию и поезд прибыл точно по графику во Львов 4 мая.

Россияне также атаковали вокзал в Херсоне 15 октября Тогда под ударом оказались вагоны поезда Херсон – Киев. К счастью, во время этого обстрела никто не пострадал.

Обстрел железнодорожного вокзала Херсона 26 декабря: главное