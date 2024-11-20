Враг оккупировал Новую Ильинку и продвигается на 3 направлениях, – DeepState
Аналитики DeepState выложили традиционное обновление карты фронта. Согласно их сообщению, есть вражеское продвижение на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState. Некоторые российские оппозиционные СМИ устанавливают имена погибших оккупантов. И они посчитали, что в течение осени прирост этих имен – самый большой с начала войны.
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Как изменилась линия фронта в ночь на 20 ноября
Враг оккупировал Новую Ильинку, а также продвинулся возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке,
– говорится в сообщении.
Ситуация на Кураховском направлении
Есть продвижение оккупантов на Покровском направлении
Что происходит на Торецком направлении
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