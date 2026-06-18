У Путина пожаловались, что на саммите G7 Трампа "подсадили" на вредные идеи
Во французском Эвиане завершился саммит стран "Большой семерки", в котором принимал участие и Владимир Зеленский. А в Кремле никак не могут смириться с тем, что среди лидеров G7, выразивших поддержку Украине, был и Дональд Трамп.
Помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии для журналистов высказал мнение о том, что европейские лидеры на саммите G7 "обрабатывали" Дональда Трампа, чтобы настроить его против России. Слова чиновника цитирует "Интерфакс".
Смотрите также: "Был в хорошем настроении после саммита G7", — Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским
Что сказал Ушаков о влиянии европейцев на Трампа?
По словам Ушакова, на саммите G7 "украинская тема" активно обсуждалась, и европейцы оказывали "бесполезное" влияние на Трампа.
Как можно предположить, Трампа наполняли, я бы сказал, пожалуй, бесполезными, если не вредными идеями,
– пожаловался помощник главы Кремля.
В то же время он добавил, что Трамп "тоже сильный политик", который стоит на своём.
Ушаков отметил, что после саммита во Франции контактов между Россией и США не было.
Напомним, что Москву могло раздражать совместное заявление лидеров G7, в частности Трампа, в котором они:
- подтвердили непоколебимую поддержку Украины, её суверенитета и территориальной целостности;
- выразили солидарность с украинцами, отметили стойкость страны и ее успехи на поле боя;
- сообщили о намерении увеличить поставки средств ПВО, дальнобойного вооружения и поддержать развитие украинского военного производства;
- пообещали помочь Украине подготовиться к зиме;
- усилить санкционное давление на Россию, в частности на её нефтяной и газовый секторы.
К слову, Трамп допустил возможность возобновления санкций против российской нефти. Ранее США временно ослабили ограничения из-за резкого подорожания энергоресурсов на фоне войны с Ираном.
Стоит отметить, что еще до начала саммита в Эвиане многие западные СМИ писали о том, что страны Европы готовятся убедить Трампа усилить давление на Россию.