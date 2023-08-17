Турция после паузы прокомментировала инцидент с сухогрузом в Черном море и предупредила Россию

Анкара впервые отреагировала на сообщение России о том, что она "остановила" турецкое судно Sukru Okan, направлявшееся к украинскому Измаилу. Турция прервала молчание и обратилась к Москве с призывом.

В Офисе Реджепа Эрдогана прокомментировали заявление минобороны страны-агрессорки о том, что российский военный корабль "Василий Быков" якобы остановил грузовое судно Sukru Okan в Черном море, да еще и открыл предупредительный огонь. В тот момент турецкий сухогруз шел под флагом Палау в порт Украины.

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Что сказала Турция

Анкара призвала Москву после этих сообщений избегать дальнейшей эскалации в Черном море.

После вмешательства наши собеседники в России были должным образом предупреждены, чтобы избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море,

– говорится в сообщении.

Также Офис Эрдогана ответил на критику по поводу молчания. Там отметили, что судно плыло под флагом Палау, а не Турции. Турецкая сторона считает, что технически именно эта страна должна реагировать на инцидент, даже если владелец судна Sukru Okan является турецким.

Как на это реагировала Украина