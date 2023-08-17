Турция после паузы прокомментировала инцидент с сухогрузом в Черном море и предупредила Россию
Источник:AFP
Анкара впервые отреагировала на сообщение России о том, что она "остановила" турецкое судно Sukru Okan, направлявшееся к украинскому Измаилу. Турция прервала молчание и обратилась к Москве с призывом.
В Офисе Реджепа Эрдогана прокомментировали заявление минобороны страны-агрессорки о том, что российский военный корабль "Василий Быков" якобы остановил грузовое судно Sukru Okan в Черном море, да еще и открыл предупредительный огонь. В тот момент турецкий сухогруз шел под флагом Палау в порт Украины.
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Что сказала Турция
Анкара призвала Москву после этих сообщений избегать дальнейшей эскалации в Черном море.
После вмешательства наши собеседники в России были должным образом предупреждены, чтобы избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море,
– говорится в сообщении.
Также Офис Эрдогана ответил на критику по поводу молчания. Там отметили, что судно плыло под флагом Палау, а не Турции. Турецкая сторона считает, что технически именно эта страна должна реагировать на инцидент, даже если владелец судна Sukru Okan является турецким.
Как на это реагировала Украина
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк не так давно поставила заявление минобороны России под сомнение, потому что была версия только со стороны государства-террориста. Она напомнила, что верить всему, что говорит страна-агрессорка, нельзя.
- Недавно спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук во время разговора с 24 Каналом тоже задал вопрос, действительно ли имел место быть инцидент в Черном море. Он также усомнился в правдивости видео, обнародованном российскими оккупантами.
- Напомним, МИД Украины выразил поддержку Турции и назвал действия россиян в Черном море провокационными. В ведомстве напомнили, что страна-агрессорка нарушает Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие международные нормы.