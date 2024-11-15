Во взлетах Ту-95МС есть закономерность: какова цель имитационных пусков

Сегодня, 15 ноября, утром россияне снова подняли в воздух свою стратегическую авиацию и осуществили имитационные пуски. Подобные маневры враг делал и 11, и 13 ноября. Есть несколько причин, для чего враг это делает.

Вероятно, что россияне хотят напугать украинцев и доказать свою позицию Западу. Однако сомневаться, что они готовы в ближайшее время осуществить массированный ракетный удар, нельзя. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что россияне изготовили и накопили большое количество различных ракет.

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Цель имитационных пусков

Последние недели россияне поднимают в воздух свои Ту-95МС и осуществляют имитации пусков практически каждые два дня. Для примера, на этой неделе это было 11, 13 и 15 числа.

Оккупанты же могут поднимать свои самолеты и не запускать ничего, или запустить 2 ракеты, подняв в воздух 4 – 5 самолетов. Они не считают деньги и просто тратят впустую свои ресурсы.

Во-первых, это демонстрационные полеты, они должны показать, что они готовы к обстрелам. Это однозначно, в любой момент эти имитационные пуски могут закончиться реальными. Во-вторых, это демонстрация на внешнеполитический трек. Возможно, хотят показать, что не пойдут на уступки,

– объяснил Попович.

Военный обозреватель отметил, что стоит также посмотреть, сделает ли враг такие маневры в это воскресенье, 17 ноября, и в течение следующего времени.

Заметьте! Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что россияне осуществляют имитацию пусков также для проверки украинской ПВО. Кроме того, оккупанты хотели отработать работу своей авиации и наземных комплексов.

Сколько ракет удалось накопить России

С начала сентября этого года враг не совершал массированных ракетных атак. По словам военного обозревателя, россияне могли изготавливать за эти месяцы 5 номенклатур различных ракет ежесуточно. Какие именно это виды ракет – неизвестно.

Интересно! В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поделился информацией, что сейчас враг накопил 117 крылатых ракет Х-101. По его словам, из-за санкций и определенных проблем в ВПК враг очень медленно производит именно ракеты.

Попович добавил, что Россия также уже начала использовать ракеты Северной Кореи.

Последний запуск ракет Х-101 состоялся 4 сентября, то есть прошло 2,5 месяца. Если примерно посчитать, то они за это время со своими темпами могли изготовить довольно много ракет. Нельзя сомневаться, что у них есть ресурсы для осуществления массированного ракетного обстрела,

– подчеркнул он.

Кстати, российская пропаганда пытается сделать вброс, что якобы Кремль отказался от массированных обстрелов Украины. В Центре противодействия дезинформации такую информацию опровергли и предупредили о возможных массированных атаках.