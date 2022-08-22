россия имитирует в оккупированном Крыму масштабные атаки с воздуха, прикрывая беспомощность ПВО

российские силы противовоздушной обороны не справляются с "хлопком" в оккупированном Крыму. Поэтому россия имитирует масштабные атаки с воздуха, чтобы убедить внутреннего потребителя в "силе" своей ПВО.

В россии заявляют о слабости своей ПВО

Об имитации масштабных атак с воздуха в оккупированном Крыму 24 каналу рассказали местные жители. Согласно многим показаниям, россия осуществляет запуски каких-то боеприпасов с моря, по которым отрабатывают силы ПВО.

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Следовательно, сверхмасштабные "хлопки", о которых постоянно сообщают, в основном для мобилизации населения и демонстрации работы ПВО.

Причина в том, что в россии уже заявляют о неспособности сил ПВО сбивать "хлопок". россияне благодаря имитации воздушных атак демонстрируют, что ПВО якобы работает.

Вместе с тем местные жители предполагают, что россияне могут частично "работать" по украинским беспилотникам. Но из-за слабости ПВО жители Крыма сомневаются в этом.

"Хлопок" в Крыму: что известно

В августе на временно оккупированном Крымском полуострове участились случаи "хлопка". Также в Крыму впервые с начала вторжения россии выла сирена.

Первый "хлопок" произошел 9 августа в Новофедоровке, где есть военный аэродром россиян Саки. В результате "хлопка" было уничтожено от 8 до 24 российских самолетов.

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Второй раз в Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция. Также сообщалось о взрывах в воинской части оккупантов.

Вечером 18 августа сообщалось о взрывах в Керчи возле крымского моста. Также около 4 взрывов раздалось на аэродроме Бельбек.

20 августа произошел взрыв возле штаба черноморского флота россии в Севастополе. Кроме того, взрывы слышали в Евпатории и Бахчисарае.

Из-за "хлопка" российские оккупанты массово убегают из Крыма. Взрывы в Крыму звучали и 22 августа. В частности, снова сообщалось о взрывах в Севастополе.

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