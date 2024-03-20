России спутали "карты": разбор реакции Кремля на возможный ввод войск НАТО в Украину

С момента заявления Эммануэля Макрона о потенциальном введении французских войск в Украину прошел почти месяц, но тема до сих пор на устах среди общества. В Кремле даже заявили, что Франция уже начала готовить военных.

По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, "на начальном этапе военный контингент составит около 2 тысяч человек". Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко разобрал 24 Каналу реакцию Кремля.

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Кремль обеспокоен

По мнению Мусиенко, абсолютно очевидно, что при определенных условиях французские войска и не только могут появиться в Украине. Рассматриваются различные сценарии. НАТО будет увеличивать присутствие в Румынии, в частности Франция. Соответственно такая информация беспокоит и тревожит Кремль. Тот же Нарышкин сказал, что "контингент" станет "приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российской армии".

У них гипертрофированная реакция. Это означает, что их испугала такая идея. Они обеспокоены, потому что это вызвало бурные обсуждения и комментирование. Мне кажется, что Путин чаще комментирует эти вещи, чем президент Украины Владимир Зеленский,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Франция спутала "карты" Кремлю, ведь россияне не ожидали такой реакции на войну в Украине. Макрон привлек внимание и поднял тему и вопрос к нашему государству таким образом, что сейчас все европейские СМИ об этом говорят. К тому же, почти все страны отмечают, что Киев не может проиграть, поэтому его нужно поддерживать.

Во французском министерстве обороны заявили, что сообщения Нарышкина о том, что Франция ведет подготовку своих военнослужащих для отправки в Украину, не соответствуют действительности.

Сейчас формируется действительность. Наше государство пока не является членом НАТО и на него не распространяется статья 5 договора об Альянсе, но Украина даже на базовом уровне получила осознание европейских политиков, что она должна сохранить государственность и ей в этом помогут.

Риторика повторилась

Мусиенко напомнил, что в июне 2022 года Украина получила HIMARS. После Владимир Путин дал интервью российским пропагандистам, заявив, что Россия будет уничтожать ЗРК. То же самое Кремль говорил о Patriot: "Будем щелкать как орешки". Впоследствии Кремль пригрозил наносить удары по конвоям НАТО, которые будут везти оружие в Украину.

Тогда "конвои НАТО – легитимная цель", а сегодня они говорят такое же о войсках. Это очень символично. Мы проходим по прямой: от поставки оружия до возможного появления войск в Украине. При этом, Россия осталась на тех же позициях,

– сказал Александр Мусиенко.

""Это законные цели, мы будем наносить удары". Но прошло два года. Что же вы так наносите удары, что Украина наоборот делает прогресс в поддержке партнеров, а у вас прогресса нет?!", – констатировал он.

Макрон может думать над отправкой войск в Украину