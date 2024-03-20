За словами директора Служби зовнішньої розвідки Росія Сєргєя Наришкіна, "на початковому етапі військовий контингент складе близько 2 тисяч осіб". Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розібрав 24 Каналу реакцію Кремля.

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Кремль занепокоєний

На думку Мусієнка, абсолютно очевидно, що за певних умов французькі війська й не тільки можуть з'явитися в Україні. Розглядаються різні сценарії. НАТО збільшуватиме присутність в Румунії, зокрема Франція. Відповідно така інформація турбує та тривожить Кремль. Той самий Наришкін сказав, що "контингент" стане "пріоритетною легітимною мішенню для атак з боку російської армії".

У них гіпертрофована реакція. Це означає, що їх злякала така ідея. Вони занепокоєні, тому що це викликало бурхливі обговорення та коментування. Мені здається, що Путін частіше коментує ці речі, ніж президент України Володимир Зеленський,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Франція сплутала "карти" Кремлю, адже росіяни не очікували такої реакції на війну в Україні. Макрон привернув увагу та підняв тему й питання до нашої держави у такий спосіб, що зараз всі європейські ЗМІ про це говорять. До того ж, майже всі країни наголошують, що Київ не може програти, тому його потрібно підтримувати.

Зауважте! У французькому міністерстві оборони заявили, що повідомлення Наришкіна про те, що Франція веде підготовлення своїх військовослужбовців для відправлення в Україну, не відповідають дійсності.

Зараз формується дійсність. Наша держава поки не є членом НАТО й на неї не поширюється стаття 5 договору про Альянс, але Україна навіть на базовому рівні отримала усвідомлення європейських політиків, що вона повинна зберегти державність та їй у цьому допоможуть.

Риторика повторилась

Мусієнко пригадав, що у червні 2022 року Україна отримала HIMARS. Опісля Владімір Путін дав інтерв'ю російським пропагандистам, заявивши, що Росія знищуватиме ЗРК. Те ж саме Кремль говорив про Patriot: "Будемо клацати як горішки". Згодом Кремль пригрозив завдавати ударів по конвоях НАТО, які везтимуть зброю в Україну.

Тоді "конвої НАТО – легітимна ціль", а сьогодні вони говорять таке ж про війська. Це дуже символічно. Ми проходимо по прямій: від постачання зброї до можливої появи військ в Україні. При цьому, Росія залишилася на тих же позиціях,

– сказав Олександр Мусієнко.

""Це законні цілі, ми будемо завдавати ударів". Але пройшло два роки. Що ж ви так завдаєте ударів, що Україна навпаки чинить прогрес у підтримці партнерів, а у вас прогресу немає?!", – констатував він.

Макрон може думати над відправленням військ в Україну