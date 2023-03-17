"Шахиды" в ответ на ордер для Путина: в Киеве и ряде областей – тревога, раздаются взрывы

17 марта 2023, 21:25
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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. Вечером 17 марта они в очередной раз запустили дроны-камикадзе.

Примечательно, что сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Оккупанты решили ответить украинцам за очередную неудачу.

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В ряде областей раздаются сирены

После 21:00 в ряде областей из-за угрозы очередной вражеской атаки начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу объявили в:

  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Александрийском районе Кировоградской области.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 347 дней;
  • временно оккупированном Россией Крыма – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 96 дней.
Обратите внимание! Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Обязательно спускайтесь в укрытие или пользуйтесь правилом "двух стен". Ведь в результате российских обстрелов с начала войны пострадали или погибли много мирных украинцев – захватчики часто атакуют именно жилые районы ради террора гражданского населения.

Россияне запустили дроны-камикадзе

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Автор: Ольга Котів