Россия отводит войска, атака на украинские сайты и банки: главные новости 15 февраля

Россия сообщает о завершении ряда военных учений, часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Ряд банков и сайтов украинских ведомств перестали работать. Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за попыток Думы легализовать боевиков. Таковы были главные новости 15 февраля.

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Россия отводит войска

В российском минобороны заявили о завершении ряда военных учений. Теперь часть контингента вернется в места постоянной дислокации. Как отмечают российские СМИ, некоторые подразделения уже 15 февраля вернутся в свои гарнизоны. Речь идет о подразделениях Южного и Западного военных округов.

Они уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и начнут движение в свои военные гарнизоны,

– сообщил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Конашенков пояснил, что отдельные подразделения должны вернуться уже своим ходом. В то же время на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем глава Кремля подтвердил факт отвода войск. Путин также заявил, что "здесь нечего комментировать".

Учения России еще продолжаются

В минобороны отметили, что комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил продолжается. В них участвуют все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска. На территории Беларуси продолжаются совместные учения "Союзная решимость-2022".

Отметим, что это не впервые государство-агрессор сообщает о завершении части военных учений. Такая ситуация была и в конце января. Тогда говорили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их якобы вернули к местам базирования.

Есть ли риск военного вторжения

Как сказал Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу , полностью учения должны завершиться 20 февраля.

К сожалению, пока наша страна будет граничить с Россией, этот риск будет всегда. Ранее СМИ называли датой возможного вторжения России 16 февраля. Однако накануне секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в ближайшее время нападения не будет.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что 127 тысяч военных, которые сейчас у границы Украины, недостаточно для нападения. Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.

Канцлер Германии поговорил с Путиным

ВСУ готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

После визита в Киев 14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву. Там он пообщался с Владимиром Путиным об актуальных вопросах.

Главное из разговора Шольца с Путиным

Шольц призвал Путина прибегнуть к деэскалации и отвести войска от границ Украины. Также канцлер Германии подчеркнул, что агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия.

В ответ глава Кремля осудил политику ЕС и НАТО, обвинив их в якобы угрозе национальной безопасности России. По Украине Путин отметил, что Россия не хочет войны.

Также он в очередной раз настаивал на том, чтобы Украина провела переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР". В свою очередь, Шольц подчеркнул, что признание псевдореспублик означало бы политическую катастрофу и стало бы нарушением минских соглашений.

Во время переговоров стало ясно, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий. Интересно, что Шольц ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против "Северного потока-2".

Добавим, что накануне канцлер Германии посетил Украину. В Мариинском дворце состоялась встреча Шольца с Зеленским. После переговоров политики вышли к журналистам. В частности президент Украины:

заявил, что обсудили введение комплексного пакета санкций против агрессии;

предложил начать диалог в энергетической сфере, во время которого наработают энергетические гарантии и действенную поддержку украинской энергетики;

намекнул, что для Украины сейчас очень важна закупка вооружения и военной техники. Поэтому президент поднял этот вопрос во время переговоров с канцлером.

Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине 150 миллионов евро кредита. Более того, канцлер отметил, что, в случае нового вторжения, против России введут "далеко идущие и эффективные" санкции. Однако не сказал, будут ли касаться они "Северного потока-2".

Канцлер Германии Шольц поехал в Москву после Киева: смотрите видео

Атака на украинские сайты и банки

Клиенты сразу двух государственных банков пожаловались на сбои в работе банкоматов. Речь идет об "Ощадбанке" и "Приватбанке". Не работали также приложение и онлайн-сервисы, а из карт нельзя было снять или зачислить на них деньги.

Впоследствии в "Ощадбанке" сообщили, что стали жертвой DDoS-атаки. В то же время в банке отметили, что все системы защищены и работают в штатном режиме.

Сейчас наблюдается лишь замедление входа в "Ощад24/7" из-за дополнительной нагрузки на каналы связи. Извиняемся за возможные временные неудобства. Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы,

– подчеркнули в пресс-службе.

Как указали в "Приватбанке", сбой произошел из-за проблем с сервером. Похоже, что сбой случился только в работе приложения.

Что такое DDoS-атаки Это разновидность хакерской атаки, при которой на сервер сайта подается большое количество запросов. Он не успевает все открыть и по сути зависает. Из-за этого пользователи, которые в обычном режиме заходят на сайт, теряют доступ к ресурсу.

Подобная проблема возникла и у Минобороны. У пользователей были проблемы с доступом к их сайту. В ведомстве пояснили, что из-за DDoS-атаки фиксировалось избыточное количество обращений в секунду.

Сейчас проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала Министерства обороны Украины,

– пояснили в ведомстве.

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Ранее этот инцидент прокомментировали в Центре информационной безопасности. Там не исключают, что за DDoS-атакой может стоять Россия. Мол, государство-агрессор могло прибегнуть к тактике мелких пакостей, ведь другие коварные намерения не сработали.

Госдума приняла обращение о легитимизации боевиков

Источник: ТАСС

Госдума приняла циничное обращение о легитимизации боевиков на оккупированных территориях Донбасса. "За" проголосовал 351 депутат. "Против" голосовали лишь 16 депутатов, еще один – воздержался. Скандальный документ разработала Коммунистическая партия России.

За считанные минуты до голосования перед депутатами выступил прокремлевский пропагандист Казбек Тайсаев. Он отличился абсурдным заявлением о "бандеровских формированиях", которые якобы "пытаются развязать войну на Донбассе".

Более того, Тайсаев цинично заявил, что Россия несет ответственность за происходящее на Донбассе. Кроме того, пропагандист "отметился" неадекватным заявлением, что легитимизация боевиков поможет "братскому народу".

Пожилая защитница Мариуполя стала звездой мировых СМИ

Верховная Рада обратилась к ООН, а также другим международным организациям из-за эскалации Россией ситуации по безопасности вокруг Украины.

Источник: фейсбук Елены Золотаревой

Иностранные СМИ написали о летней жительнице Мариуполя Валентине Константиновской, которая готовится к встрече врага. В частности женщина училась военной выучке для гражданского населения. Активисты написали, что женщина русскоязычная и с 2014 года помогает армии и добровольцам.

Вчера (речь идет о 13 февраля – 24 канал) наша Валентина Константиновская "рванула" не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу,

– написала Елена Золотарева.

Активистка отметила, что "в придачу подожгла у Скабеевой (речь идет о российской пропагандистке Ольге Скабаевой – 24 канал)". Золотарева написала, мол, если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать.

"А за границей точно "прифигели" от дамы с прической, маникюром и одеждой в стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием", – подытожила активистка.

Организатор медцентра отметил, что Валентина Константиновская – сильный и надежный боец, с которым можно идти в разведку. По данным СМИ, женщине 79 лет.



Пожилая защитница Мариуполя с автоматом в руках / Фото АР