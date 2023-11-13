Россия в панике перебрасывает корабли из Крыма в Новороссийск: бегство зафиксировали на фото
Источник:"Атеш"
Россия перебрасывает свои корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск. К этим действиям россияне перешли после серии успешных ударов Украины по Черноморскому флоту России в Крыму.
Побег российских оккупантов из оккупированного Крыма в Новороссийск зафиксировали агенты "Атеш" из состава военных Черноморского флота России. Партизанам удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту "Кавказ".
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В рядах россиян паника после успешных ударов Украины
Сообщается, что российские войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск. В сообщении "Атеш" говорится, что Россия предпринимает ответные шаги из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян.
Россияне перебрасывают военную технику из Крыма в Новороссийск / Фото "Атеш"
Россияне бегут из Крыма / Фото "Атеш"
Также движение партизан отмечает, что в рядах россиян настоящая паника. В частности, оккупанты догадываются, что надвигаются новые удары по их флоту, и пытаются его спасти.
Российские корабли бегут из Крыма / Фото "Атеш"
Успешные операции Украины против флота России
- За время полномасштабного вторжения России украинские военные провели ряд успешных операций против Черноморского флота оккупантов. Так, в апреле 2022 года Украина потопила крейсер "Москва".
- В августе 2023 года украинские военные атаковали в районе порта Новороссийска большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Именно в порту Новороссийска россияне решили прятать свои корабли от атак Украины.
- Несмотря на то, что российские ракетоносители находятся на территории Новороссийска, они могут совершать ракетные удары непосредственно из бухты.
- Добавим, что ровно 2 месяца назад Силы обороны уничтожили большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону".
- Украинские военные впервые в истории сумели поразить подлодку с помощью ракет класса "воздух – земля".
- В начале ноября Силы обороны поразили в Крыму малый ракетный корабль "Аскольд" проекта "Каракурт". В ВСУ заявляют, что большинство пораженных российских кораблей не подлежат ремонту.
- В разведке Британии, анализируя удар по "Аскольду", заявили, что способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше линии фронта. Это в свою очередь задержит поставки новых кораблей.
- Также 10 ноября в Крыму украинские военные успешно поразили российские десантные корабли. Речь идет о судах проекта 11770 (класса "Серна").
- Несмотря на успехи в Черном море, в ВМС ВСУ отмечают, что корабельная группировка россиян все еще очень серьезная. Враг сосредоточивает в районе Черного моря более 30 боевых единиц серьезных классов.