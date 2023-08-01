Явный признак проигрыша: откуда и куда Россия перебрасывает стратегические резервы

Россия перебрасывает свои резервы на Бахмутское направление. В первую очередь речь идет о резервах оккупантов, которые находились в тылу Луганской области. Эти группировки готовили не для боев за Бахмут.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, если россияне используют возле Бахмута резервы, подготовленные, например, к наступлению на Лиман, то это свидетельствует об их поражении.

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Россия перебрасывает резервы

Юрий Федоров отметил, что в Луганской области размещалась оперативная группировка российских танкистов, раньше это были две известные дивизии. Недавно один танковый полк появился под Бахмутом.

Российское командование вынуждено перебрасывает резервы под Бахмут, чтобы удержать там позиции или остановить или хотя бы замедлить продвижение ВСУ. Есть аксиома военной науки: "Кто первый использует резервы и теряет их, тот проигрывает",

– подчеркнул он.

Также россияне перемещают резервы из Запорожского направления. По мнению военного эксперта, это приведет к большим потерям среди захватчиков.

Федоров о российских резервах: смотрите видео

Россия перебрасывает резервы под Бахмут