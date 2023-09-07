Россия усиливает подразделения на Юге: какова цель оккупантов
Российские оккупационные войска пытаются остановить продвижение украинских сил на Юге. Для этого враг перебрасывает резервы.
Об этом на брифинге сообщил Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии, пишет 24 Канал.
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Россияне проводят перегруппировку сил
По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается контратаковать на Бахмутском направлении.
За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях,
– сказал Николай Уршалович.
Наступление ВСУ на Юге: главное
- В Генштабе ВСУ 7 сентября сообщили, что наши военные имели успех на Мелитопольском направлении в районах южнее Работино и западнее Вербового. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.
- Кроме того, Силы обороны имели успех на Бахмутском направлении. Несмотря на постоянные атаки врага, нашим войскам удалось продвинуться вблизи Бахмута. Также защитники вытеснили россиян с занятых ими позиций.
- В разведке Британии заявляли, что оккупанты рискуют разделить собственные силы. Дело в том, что Россия пытается остановить наступательные действия Украины на Юге, отвлекая украинские силы на Купянском направлении.
- Наступление украинских войск положительно оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Силы обороны смогли прорвать оборонительные линии оккупационных войск России.
- Столтенберг подчеркнул, что украинские войска ежедневно продвигаются вперед. Он подчеркнул, что продвижение Сил обороны Украины означает, что россияне теряют свои позиции.