Россия усиливает подразделения на Юге: какова цель оккупантов

Российские оккупационные войска пытаются остановить продвижение украинских сил на Юге. Для этого враг перебрасывает резервы.

Об этом на брифинге сообщил Николай Уршалович, исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии, пишет 24 Канал.

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Россияне проводят перегруппировку сил

По его словам, несмотря на значительные потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается контратаковать на Бахмутском направлении.

За счет перегруппировки сил с других направлений и резервов усиливает подразделения, которые ведут оборонительные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях,

– сказал Николай Уршалович.

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