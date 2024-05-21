Сотни россиян под видом гражданских направляются на Луганщину, - ОСУВ "Хортица"
Сотни российских военнослужащих движутся в Луганскую область под видом гражданских. Направляются они из Тульской области России.
Цель такого перемещения войск заключается в дальнейшем комплектовании резервов для осуществления штурмовых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Российские захватчики маскируются от ВСУ
Перемещенные российские группировки военных будут участвовать в штурмовых действиях как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях.
Передвигаются они на гражданских автомобилях. Предварительное количество перемещенных военнослужащих – до 600 человек. Сергей Волошин добавил, что такими действиями россияне маскируются от пристального надзора ВСУ.
Военные машины нашей разведкой, нашими дронами уничтожаются сразу. А маскируясь под гражданских жителей, есть такая версия, они имитируют, что это эвакуация. Конечно, что Вооруженные силы и Силы обороны не ведут огонь по гражданским жителям, которые эвакуируются из тех или иных территорий,
– объясняет спикер.
Ситуация на Луганщине: последние новости
- Вечером 20 мая на Луганщине прогремели взрывы. Они прозвучали во временно оккупированных городах Должанск и Ровеньки. Оккупанты жаловались на прилеты по их военным базам.
- За день до этого, россияне атаковали логистические пути ВСУ в Луганской области. Они обстреляли каждое деоккупированное село области.
- В то же время украинская армия 13 мая ударила по нефтебазам россиян. Теперь российская армия имеет проблемы с топливом на этом направлении.