Сотни россиян под видом гражданских направляются на Луганщину, - ОСУВ "Хортица"

Сотни российских военнослужащих движутся в Луганскую область под видом гражданских. Направляются они из Тульской области России.

Цель такого перемещения войск заключается в дальнейшем комплектовании резервов для осуществления штурмовых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Российские захватчики маскируются от ВСУ

Перемещенные российские группировки военных будут участвовать в штурмовых действиях как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях.

Передвигаются они на гражданских автомобилях. Предварительное количество перемещенных военнослужащих – до 600 человек. Сергей Волошин добавил, что такими действиями россияне маскируются от пристального надзора ВСУ.

Военные машины нашей разведкой, нашими дронами уничтожаются сразу. А маскируясь под гражданских жителей, есть такая версия, они имитируют, что это эвакуация. Конечно, что Вооруженные силы и Силы обороны не ведут огонь по гражданским жителям, которые эвакуируются из тех или иных территорий,

– объясняет спикер.

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