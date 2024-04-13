После точных ударов Украины: какого типа войск крайне не хватает России

В Главном управлении разведки сообщили, что россияне отправляют на войну в Украину личный состав Тихоокеанского флота. Кроме этого, привлекают бойцов 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Такие действия свидетельствуют о том, что враг понес серьёзные потери, а мобилизационного ресурса не хватает. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что оккупанты вынуждены забирать подразделения из городов их дислокации.

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Каких специалистов не хватает России

В свое время для войны в Арктике страна-агрессор готовила так называемую 200 бригаду, которая имела специальное оборудование, приспособленное для ведения боев на севере. Эта бригада оказалась в Украине, была несколько раз разбита, но ее все равно пытаются удерживать в надлежащем состоянии,

Бригада специфическая, имеет специфическое оборудование, наверное, для того, чтобы восстанавливать ресурс их и перебрасывают. Более того, мы вспоминаем, что даже в Москве выставляли Торы – это противовоздушная оборона близкого радиуса действия, а эти бойцы имели арктический камуфляж,

– рассказал Иван Тимочко.

К тому же в Украину перебросили несколько бригад морской пехоты – это тоже высококлассные специалисты, которые прошли специальную подготовку. Вообще Северный флот России был лучше всего оснащен и наполнен специалистами.

Например, все командующие Военно-морских сил России являются выходцами из Северного флота. Кроме этого, понимаем, что часть моряков, специалистов по морскому делу, которые умели ремонтировать суда, уменьшилась после того, как мы нанесли удары по Крыму, Новороссийску и даже Балтике,

– добавил Тимочко.

Потери таких людей теперь надо заменить, а больше всего резервов есть именно на Северном флоте. Очевидный позитив в том, что специалистов по вопросам флота, судоходства в России осталось настолько мало, что их вынуждены перебрасывать из других частей.

Соответственно в определенных местах в России появляются пробелы, нехватка людей. Именно это является преимуществом для Украины.

"Россияне надеются, что в ближайшем времени им не придется воевать на северном направлении. Поэтому ожидаем этих специалистов, потому что одни из них уже приезжали, но не все вернулись обратно",– заметил Иван Тимочко.

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