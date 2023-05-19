На аэродром в Мачулищах перебросили 10 российских истребителей: есть ли угроза ударов из Беларуси

Россияне хотят сыграть в угрозу эскалации из Белоруси. Так, они перебрасывают 10 истребителей на аэродром в Мачулищах.

Как сообщает "Белорусский Гаюн", 18 мая с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Мачулищи" перебазировали 8 истребителей Су-34 и 2 Су-30СМ. Впрочем, такие действия врага абсолютно прогнозируемы. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россияне могут готовить провокации

Захватчики пытаются демонстрировать, что они готовы усилить обстрелы из Белорусского направления. Кроме того, продолжается подготовка к развертыванию перемещение российского ядерного оружия. Пик этой активности должен быть в июне – июле.

Есть некоторые странные инциденты, которые не приобретают большую огласку, но они есть. Например, ракета Х-55, запущенная именно Су-34 или Су-35 с территории Беларуси еще в декабре – она залетела на 300 километров вглубь Польши и была найдена только в апреле,

– отметил Мусиенко.

Вполне возможно, подчеркнул он, что россияне готовят какие-то провокации не только против Украины, но и Польши. В этом контексте следует учитывать риторику вражеских пропагандистов.

"Они все чаще говорят о том, что нужно бить по границе Украины с Польшей, по территории Польши, чтобы блокировать перемещение оружия и так далее", – подчеркнул военный эксперт.

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В Беларуси неспокойно

Интересно, что в Беларуси начали появляться знаменитые "зубы дракона". Их располагают в 20 километрах от Гомеля, у трассы в направлении границы с Украиной.

Они постоянно боятся, они же постоянно говорят, что Украина пойдет на них. Белгородская, Курская, Брянская – постоянное военное присутствие России. Они также думают, что в рамках контрнаступления Украина будет совершать определенные маневры на территории этих областей,

– констатировал военный эксперт.

Поэтому россияне постоянно обстреливают наши пограничные области, рапортуя, что таким образом срывают наше контрнаступление и угрозу для России.

Более того, Александра Лукашенко очень взволнован из-за того, что потенциально может происходить. Он понимает, что при ухудшении его состояния могут начать происходить определенные процессы в Беларуси.

"Полк ли Калиновского, или полк "Погоня", или другие белорусские граждане, имеющие право совершать протестные акции, зайдут вместе с белорусской оппозицией, и произойдет смена власти", – отметил Александр Мусиенко.

Та архитектура в Беларуси, построенная Россией, резко посыплется. С этим и связано укрепление границы.

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