Россия перебросила в Беларусь дивизион комплексов "Панцирь-С"

29 января 2022 , 12:51
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Источник:

Интерфакс

Россия стягивает свои войска в Беларусь под предлогом совместных военных учений. На этот раз в страну отправили дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С".

Российские подразделения продолжают передислокацию в Беларусь

Дивизион прибыл в Беларусь 29 января. Он якобы будет участвовать в учениях "Союзная решимость-2022".

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Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Восточного военного округа,
– рассказали в Минобороны России.

После разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике и заступит на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне. Будет происходить это в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

В ведомстве отметили, что их подразделения продолжают передислокацию в Беларусь на учебу.

Что известно о комплексе "Панцирь-С"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс разработало "Конструктивное бюро приборостроения". "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Он действенен в любой погодно-климатической и радиоэлектронной ситуации днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз. ​​​

Отметим, российско-белорусские учения будут проходить в течение 10 – 20 февраля. Командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк предполагает, что именно 20 февраля является наиболее вероятной датой возможной эскалации. Потому что тогда заканчиваются и учения, и Олимпийские игры.

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Автор: Софія Мінджоса