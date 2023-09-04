Есть проблемы с обеспечением кадровых частей: зачем Россия перебросила 25-ю армию на Луганщину

Россия опрокидывает на Лимано-Купянское направление малоподготовленную 25 общевойсковую армию. Однако это не может свидетельствовать о том, что кафиров не хватает личного состава, ведь на этом направлении сосредоточено около 100 тысяч захватчиков.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский. Он отмечает, что говорить о критической нехватке личного состава в российской армии пока рано.

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Как именно Россия задействует резервы

Российско-украинская война сейчас находится в столь интенсивной фазе, что любое сообщение может устареть всего за сутки. На днях стало известно, что Россия перекидывает новосформированную 25 общевойсковую армию на Луганщину, предварительно для того, чтобы позволить оккупантам передислоцировать более опытные части на Юг.

"Развертывание новой армии России не поможет, ведь она будет иметь гораздо более низкий уровень оснащенности, чем обычные российские подразделения. У оккупантов есть проблемы с обеспечением кадровых частей личного состава из-за размывания человеческого ресурса", – пояснил Киричевский.

Как сообщало ГУР, России удается пополнять свою армию примерно на 20 тысяч солдат ежемесячно. В то же время в течение 2023 года оккупанты потеряли убитыми более 160 тысяч военных. Это означает, что агрессор тратит практически 100% от новонабранных военных на пополнение находящихся на линии фронта частей.

Россия пытается формировать новые артиллерийские подразделения, расконсервируя не только гаубицы 152-мм, но и крупнокалиберные системы "Пион" и "Тюльпан". Благодаря этому оккупанты пытаются нарастить возможности своей артиллерии, которая несет существенные потери из-за контрнаступления.

Кроме того, на Купянском направлении в России еще остаются подразделения "Шторм-Z", укомплектованные российскими заключенными. Эти части можно считать резервом живой силы противника, помогающим оккупантам поддерживать интенсивность штурмов.

"Нельзя сказать, что у россиян есть радикальные ресурсы, которые могут дать им преимущество. Но также нельзя говорить, что у них "все плохо" с живой силой. Делать оптимистичные выводы вроде тех, которые предлагает ISW, еще рано", – убежден военный эксперт.

Иван Киричевский о людских ресурсах россиян: смотрите видео

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