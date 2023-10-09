Впервые за полгода: оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы
Источник:Петр Андрющенко
Российские оккупанты перебросили в Мариуполь и район новые резервы. Также враги размещают на этом направлении технику.
Советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что враги даже уже не соблюдают глобальных мер безопасности, перемещая системы ПВО. Также оккупанты в Мариуполе начали мобилизовывать юношей в российскую армию.
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Что известно о переброске резерва в Мариуполь
Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие вновь сформированных и/или вновь набранных российских подразделений. На шевронах – две пушки,
– написал Петр Андрющенко.
Он добавил со ссылкой на утверждение источников, что у переброшенных врагов даже форма в состоянии "ни разу не стиралась". Речь идет об ориентировочно до 5 тысяч вражеских военных.
"Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось нами в апреле 2023 года", – отметил советник мэра Мариуполя.
По его словам, россияне также перебрасывают и перемещают технику. В частности, украинская сторона зафиксировала:
- усиление перемещения систем ПВО в и вокруг города без соблюдения глобальных мер безопасности;
- дополнительное развертывание систем связи вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска.
Россия строит трассу и железную дорогу в Мариуполь: коротко
- Российские оккупанты из-за частых взрывов на Крымском мосту тревожатся и строят новую объездную дорогу и прямое железнодорожное сообщение к временно оккупированному Мариуполю.
- К таким действиям враги прибегают, чтобы дальше перевозить туда грузы и воровать украинское зерно. Кстати, Мариуполь у врагов является важным военно-логистическим хабом.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что враги строят новый железнодорожный путь, который свяжет Мариуполь, Волноваху с Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Эта железная дорога может заработать уже в ноябре 2023 года. По словам Андрющенко, это серьезная ситуация.