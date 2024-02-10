Росгвардию перебросили к границе с Украиной: в ВСУ раскрыли планы врага

Агрессор перебросил росгвардию к границе с нашим государством. Украинские защитники постоянно находятся в режиме повышенной готовности.

О возможных планах врага в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ. Илья Евлаш отметил, что наши военные готовы к реагированию на любые события, передает 24 Канал.

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С какой целью враг перебросил росгвардию

В частности, это для отвлечения, переброски. Конечно, что мы постоянно находимся в режиме повышенной боевой готовности и на границе с Россией. Конечно, что постоянно эти диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить в тыл, в пятикилометровую зону вблизи границы с Россией,

– отметил Евлаш.

Добавил, что эту зону нельзя считать безопасной, ведь враг не спит. Так, оккупационное войско постоянно продолжает провоцировать, изучает, прощупывает, где и какая оборона, как реагируют украинские защитники.

Кроме того, агрессор проводит постоянно разведку с помощью различных и беспилотных летательных комплексов, в частности, разведывательных самолетов.

Поэтому мы не исключаем, что в частности, эти подразделения могут быть переброшены с такой целью. Однако, хочу заверить, что все наши подразделения в постоянной боевой готовности, готовы к реагированию на любые события,

– подчеркнул начальник пресс-службы.

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