Сбежали как можно дальше: повлияет ли перемещение российских ракетоносителей на обстрелы Украины

Россияне после очередной атаки начали перемещать свои корабли во флот в Туапсе, расположенный в Краснодарском крае России. К тому же враг хочет передислоцировать свои корабли на оккупированную часть Грузии, в частности, в Абхазию.

В эфире 24 Канала военный эксперт Петр Черник рассказал, уменьшится ли количество обстрелов Украины, если весь Черноморский флот России будет вынужден покинуть территорию аннексированного Крыма.

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Мощности Черноморского флота

Самая главная и опасная компонента Черноморского флота – это ракетоносители под ракету "Калибр". Сейчас оккупанты имеют как минимум три класса малых ракетных кораблей "Буян-М", "Каракур" и "Василий Быков", а также два тяжелых фрегата класса "Адмирал Макаров" и по меньшей мере 4 дизельно-электрических подводных лодок класса "Варшавянка".

Все надводные суда имеют пусковую установку на 8 ракет. Подводные лодки могут применять до 4 ракет одновременно. Общее количество ракетоносителей в рабочем состоянии в пределах от 15 до 20 судов,

– сказал Черник.

Диаметр Черного моря с севера на юг составляет около 600 километров. Технические характеристики ракеты "Калибр" 2,5 тысячи километров. Следовательно, россияне с середины акватории Черного моря могут наносить удары.

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Прицел на будущее

Судно имеет запас хода до 60 суткам автономного плавания со скоростью в пределах 17 узлов. Один узел составляет до 1,5 километра расстояния. Для ракетоносителя не будет никаких проблем выйти из грузинской базы на середину акватории Черного моря и на 2,5 тысячи километров нанести удары.

Выход из оккупированного полуострова, прежде всего, имеет для россиян тяжелый моральный ущерб. Кроме этого, есть и практический момент, ведь у российских захватчиков не будут места для ремонта своих судна.

То, что мы уничтожили как минимум два сухих пока это прицел на будущее,

– заметил военный эксперт.

По его словам, при пуске ракеты реактивная струя оказывает колоссальное давление на узлы и механизмы. Оборудование нужно постоянно ремонтировать. У России и Грузии нет сухих доков такого качества. Следовательно, у россиян снижается ремонтный потенциал.

Проблемы Черноморского флота России