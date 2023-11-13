В ефірі 24 Каналу військовий експерт Петро Черник розповів, чи зменшиться кількість обстрілів України, якщо весь Чорноморський флот Росії буде змушений покинути територію анексованого Криму.

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Потужності Чорноморського флоту

Найголовніша й найнебезпечніша компонента Чорноморського флоту – це ракетоносії під ракету "Калібр". Нині окупанти мають як мінімум три класи малих ракетних кораблів "Буян-М", "Каракур" та "Василь Биков", а також два важкі фрегати класу "Адмірал Макаров" і щонайменше 4 дизельно-електричні підводні човни класу "Варшав'янка".

Всі надводні судна мають пускову установку на 8 ракет. Підводні човни можуть застосовувати до 4 ракет одночасно. Загальна кількість ракетоносіїв в робочому стані у межах від 15 до 20 суден,

– мовив Черник.

Діаметр Чорного моря з півночі на південь становить приблизно 600 кілометрів. Технічні характеристики ракети "Калібр" 2,5 тисячі кілометрів. Відтак, росіяни з середини акваторії Чорного моря можуть завдавати ударів.

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Приціл на майбутнє

Судно має запас ходу до 60 діб автономного плавання зі швидкістю у межах 17 вузлів. Один вузол становить до 1,5 кілометри відстані. Для ракетоносія не буде жодних проблем вийти з грузинської бази на середину акваторії Чорного моря й на 2,5 тисячі кілометрів завдати ударів.

Вихід з окупованого півострова насамперед має для росіян важку моральну шкоду. Крім цього, є й практичний момент, адже російські загарбники не матимуть місця для ремонту своїх судна.

Те, що ми знищили як мінімум два сухих доки це приціл на майбутнє,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, під час пуску ракети реактивний струмінь чинить колосальний тиск на вузли й механізми. Обладнання треба постійно ремонтувати. В Росії та Грузії немає сухих доків такої якості. Отже, у росіян знижується ремонтний потенціал.

Проблеми Чорноморського флоту Росії