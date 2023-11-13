В ефірі 24 Каналу військовий експерт Петро Черник розповів, чи зменшиться кількість обстрілів України, якщо весь Чорноморський флот Росії буде змушений покинути територію анексованого Криму.
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Потужності Чорноморського флоту
Найголовніша й найнебезпечніша компонента Чорноморського флоту – це ракетоносії під ракету "Калібр". Нині окупанти мають як мінімум три класи малих ракетних кораблів "Буян-М", "Каракур" та "Василь Биков", а також два важкі фрегати класу "Адмірал Макаров" і щонайменше 4 дизельно-електричні підводні човни класу "Варшав'янка".
Всі надводні судна мають пускову установку на 8 ракет. Підводні човни можуть застосовувати до 4 ракет одночасно. Загальна кількість ракетоносіїв в робочому стані у межах від 15 до 20 суден,
– мовив Черник.
Діаметр Чорного моря з півночі на південь становить приблизно 600 кілометрів. Технічні характеристики ракети "Калібр" 2,5 тисячі кілометрів. Відтак, росіяни з середини акваторії Чорного моря можуть завдавати ударів.
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Приціл на майбутнє
Судно має запас ходу до 60 діб автономного плавання зі швидкістю у межах 17 вузлів. Один вузол становить до 1,5 кілометри відстані. Для ракетоносія не буде жодних проблем вийти з грузинської бази на середину акваторії Чорного моря й на 2,5 тисячі кілометрів завдати ударів.
Вихід з окупованого півострова насамперед має для росіян важку моральну шкоду. Крім цього, є й практичний момент, адже російські загарбники не матимуть місця для ремонту своїх судна.
Те, що ми знищили як мінімум два сухих доки це приціл на майбутнє,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, під час пуску ракети реактивний струмінь чинить колосальний тиск на вузли й механізми. Обладнання треба постійно ремонтувати. В Росії та Грузії немає сухих доків такої якості. Отже, у росіян знижується ремонтний потенціал.
Проблеми Чорноморського флоту Росії
- ЗСУ 10 листопада вдарили по двох десантних катерах Росії поблизу Кримського півострова. На дно Чорного моря пішли катери проєктів "Акула" та "Серна". Через цю атаку окупанти змушені передислоковувати свої судна.
- Напередодні українські військові атакували завод "Залів" у Керчі. Внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнав корабель "Аскольд". Ймовірно, там пошкоджено шахти, які є єдиним озброєнням, адже решта має оборонний характер.
- На честь річниці створення українського флоту дронів у Мінцифри підсумували успіхи, яких вдалося досягнути за 12 місяців. На дні Чорного моря вже частина Чорноморського флоту ворога. Українські дрони уразили 7 кораблів.