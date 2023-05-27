Игра на опережение: как разведка могла сорвать масштабную провокацию России на ЗАЭС
Вечером 26 мая ГУР сообщало, что россияне готовятся к имитации аварии на Запорожской АЭС, чтобы затем обвинить Украину. Таким образом разведка смогла сорвать намерения оккупантов.
Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сейчас оккупанты следят, что происходит в медийном пространстве Украины и Запада.
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Откажутся ли россияне от своего плана
Иван Ступак отметил, что наши разведчики могли получить информацию от агентов или через прослушивание телефонов, спутники и так далее. Россияне готовились к масштабной провокации, однако поняли, что их разоблачили.
Это игра на опережение. Кто первый сообщил о планах другой стороны, тот "ферзь" (самая сильная фигура в шахматах – 24 Канал). Россияне присели и следят, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины и Запада,
– считает он.
Эксперт Украинского института будущего предположил, как дальше будут действовать российские захватчики. По его мнению, возможны следующие варианты развития событий:
- россияне полностью откажутся от реализации плана;
- откажутся на время, пока все не затихнет, но попробуют снова;
- будут стараться, как им покажется, усовершенствовать свой план;
- будут искать, как Украина получила информацию.
Провокация оккупантов на ЗАЭС: главное
- Вечером 26 мая украинская разведка сообщила, что российские захватчики готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.
- Отмечалось, что для этого нанесут удар непосредственно по территории ЗАЭС, впоследствии объявят об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно хотели обвинить Украину.
- В ГУР объяснили, что цель россиян – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Конечно, россияне надеялись остановить контрнаступление ВСУ.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 27 мая сообщил, что ночь в городе прошла без чрезвычайных событий, ситуация остается неизменной.
- Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что радиационный фон в норме – 0.12. Обстрелы ЗАЭС не зафиксированы.