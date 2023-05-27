Игра на опережение: как разведка могла сорвать масштабную провокацию России на ЗАЭС

Вечером 26 мая ГУР сообщало, что россияне готовятся к имитации аварии на Запорожской АЭС, чтобы затем обвинить Украину. Таким образом разведка смогла сорвать намерения оккупантов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сейчас оккупанты следят, что происходит в медийном пространстве Украины и Запада.

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Откажутся ли россияне от своего плана

Иван Ступак отметил, что наши разведчики могли получить информацию от агентов или через прослушивание телефонов, спутники и так далее. Россияне готовились к масштабной провокации, однако поняли, что их разоблачили.

Это игра на опережение. Кто первый сообщил о планах другой стороны, тот "ферзь" (самая сильная фигура в шахматах – 24 Канал). Россияне присели и следят, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины и Запада,

– считает он.

Эксперт Украинского института будущего предположил, как дальше будут действовать российские захватчики. По его мнению, возможны следующие варианты развития событий:

россияне полностью откажутся от реализации плана;

откажутся на время, пока все не затихнет, но попробуют снова;

будут стараться, как им покажется, усовершенствовать свой план;

будут искать, как Украина получила информацию.

Провокация оккупантов на ЗАЭС: главное

Вечером 26 мая украинская разведка сообщила, что российские захватчики готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

Отмечалось, что для этого нанесут удар непосредственно по территории ЗАЭС, впоследствии объявят об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно хотели обвинить Украину.

В ГУР объяснили, что цель россиян – спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Конечно, россияне надеялись остановить контрнаступление ВСУ.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 27 мая сообщил, что ночь в городе прошла без чрезвычайных событий, ситуация остается неизменной.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что радиационный фон в норме – 0.12. Обстрелы ЗАЭС не зафиксированы.