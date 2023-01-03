Россия планирует длительную атаку дронами: в Воздушных силах оценили возможности врага

Россия в 2023 году продолжит прибегать к своей тактике атак дронами. Об этом, в частности, предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Детали рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что за последние 2 суток наши защитники сбили 84 беспилотника.

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Игнат подтвердил, что эти 2 дня были тяжелыми. Спрогнозировать, на сколько еще атак России хватит беспилотников, очень трудно. Ведь Иран и Россию разделяют Каспийское море, по которому они могут постоянно подвозить все новые и новые беспилотники.

Все зависит от поставок, так что будем готовиться. Что делать? Дроны сбиваются, как вы видите. За двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда,

– отметил Юрий Игнат.

По словам Игната, если оккупанты будут бомбить такими темпами, то новую партию в 250 дронов захватчики уже использовали. Он подчеркнул, что Россия может подвезти следующую партию иранских беспилотников. Поэтому Украина готовится к новым массированным атакам.

Что известно об атаке дронами: главное

Российские несколько последних дней атаковали Киев иранскими дронами. К сожалению, в больнице скончался потерпевший, который получил ранения во время атаки 31 декабря. Итак, количество жертв российской атаки возросло до двух.

Добавим, что в ночь на 1 и 2 января россияне совершили массированные атаки дронами на Киев. Так, в новогоднюю ночь в небе над столицей удалось сбить 32 воздушных целей. А уж следующей ночью – 22.

В Укрэнерго сообщили, что прошедшие несколько дней были сложными для наших энергетиков. Враг снова пытался оставить украинцев без света. Восстановительные работы уже продолжаются.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил, что атака дронами Киева возможна и 3 января. Он добавил, что все силы и средства приведены в полную готовность, а люди находятся на своих местах.