Россия планирует длительную атаку дронами: в Воздушных силах оценили возможности врага
Россия в 2023 году продолжит прибегать к своей тактике атак дронами. Об этом, в частности, предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский.
Детали рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что за последние 2 суток наши защитники сбили 84 беспилотника.
Важно В Воздушных силах рассказали, по каким направлениям чаще всего атакуют россияне
Игнат подтвердил, что эти 2 дня были тяжелыми. Спрогнозировать, на сколько еще атак России хватит беспилотников, очень трудно. Ведь Иран и Россию разделяют Каспийское море, по которому они могут постоянно подвозить все новые и новые беспилотники.
Все зависит от поставок, так что будем готовиться. Что делать? Дроны сбиваются, как вы видите. За двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда,
– отметил Юрий Игнат.
По словам Игната, если оккупанты будут бомбить такими темпами, то новую партию в 250 дронов захватчики уже использовали. Он подчеркнул, что Россия может подвезти следующую партию иранских беспилотников. Поэтому Украина готовится к новым массированным атакам.
Что известно об атаке дронами: главное
- Российские несколько последних дней атаковали Киев иранскими дронами. К сожалению, в больнице скончался потерпевший, который получил ранения во время атаки 31 декабря. Итак, количество жертв российской атаки возросло до двух.
- Добавим, что в ночь на 1 и 2 января россияне совершили массированные атаки дронами на Киев. Так, в новогоднюю ночь в небе над столицей удалось сбить 32 воздушных целей. А уж следующей ночью – 22.
- В Укрэнерго сообщили, что прошедшие несколько дней были сложными для наших энергетиков. Враг снова пытался оставить украинцев без света. Восстановительные работы уже продолжаются.