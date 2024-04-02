У них нет возможности обучить новые 300 тысяч человек, – Ходжес о мобилизации в России

В России планируют создать две дополнительные общевойсковые армии. Для этого оккупантам необходимо мобилизовать около 300 тысяч россиян, однако возможности обучить их у Кремля нет.

Об этом в интервью бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Он также выразил сомнения, что Россия может воплотить свои планы по созданию новых бригад.

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Не являются боеспособными формированиями

Ходжес напомнил, что 20 марта российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Кремль планирует до конца 2024 года создать две дополнительные общевойсковые армии, тридцать подразделений, которые будут содержать 14 дивизий и 16 бригад. Впрочем, такие планы врагу вряд ли удастся воплотить. Как отметил Ходжес, в Кремле нет возможностей обучить 300 тысяч россиян для этих новых подразделений.

Они потеряли так много людей. У них нет возможности обучить новые 300 000. Они объявляют, что создали две новые армии – это ложь. Они это объявили, но их не существует и точно они еще не являются боеспособными формированиями,

– подчеркнул Ходжес в интервью.

В то же время британское Минобороны считает, что Россия может укомплектовать новые подразделения. Впрочем, качественно обучить их и подготовить к боевым действиям не могут, ведь в употреблении остались только устаревшая техника и оружие. Кроме того, также проблемным для врага является вопрос инфраструктуры и, вполне вероятно, новосформированные подразделения столкнутся с проблемами с обеспечением ресурсами.

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