Не отказались от провокаций в Европе, – военный рассказал, какие варианты рассматривает Кремль

Песков заявил, что Россия не собирается сейчас начинать третью мировую войну. Но Европа воспринимает это с настороженностью. В ходе саммита НАТО обсуждался доклад Великобритании, где указывалось, что в планах России к 2030 году подготовить 17 боевых дивизий и армию численностью 1,5 миллиона человек, готовую к боевым действиям против членов Альянса.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко, отметив, что определенные действия, предпринимаемые сейчас в России, свидетельствуют о том, что страна-агрессор рассматривает сценарий, при котором ей придется воевать против восточного фланга НАТО или, как минимум, проверить безопасность этих государств, в частности Финляндии, которая уже начала готовиться.

У Путина на столе 5 – 6 планов в отношении Европы

Военный аналитик отметил, что, хотя Россия сейчас воюет против Украины, она строит на границе с Финляндией военные городки. Кроме того, она не забывает о развитии военной инфраструктуры в Беларуси. Это, по его мнению, аспекты, свидетельствующие о возможной подготовке России к совершению агрессивных действий.

Россия там пытается укрепить свой Балтийский флот, насколько это возможно. Она не отказывается от различных планов, согласно которым в определенный момент придется попытаться проверить безопасность стран НАТО. Рассматривает различные варианты для этого. Я думаю, что там точно есть 5 – 6 планов,

– предположил Мусиенко.

Это, по мнению военного аналитика, может быть масштабный конвенциональный удар с применением ракет, дронов, дальнобойной артиллерии, сухопутной составляющей армии или же провокации. Например, когда российские солдаты, переодетые в польскую, литовскую или эстонскую форму, будут пытаться совершить провокационные действия, провести операции под чужим флагом.

Один из вариантов проведения операции, по его словам, предусматривает проверку систем противовоздушной обороны, то есть когда дроны могут залетать, например, вглубь территории этих государств. Россия таким образом будет использовать этот фактор для того, чтобы создавать риски и угрозы, но в то же время попытаться посеять раздор между членами Североатлантического альянса.

Например, Польша обратится за помощью, а партнеры будут немного медлить с принятием решения. Есть различные варианты, которые рассматривает Кремль. Я думаю, что эти планы там лежат на столе или где-то в ящиках у Путина, они окончательно не сняты с повестки. Если мы говорим о более долгосрочной перспективе, то все может произойти до 2030 года. Интрига заключается в том, какую позицию займет Китай, если говорить о глобальном измерении этой войны,

– заявил Мусиенко.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что Россия не может добиться успехов военным путем сейчас в Украине, хотя очень этого хочет.

О планах России в отношении НАТО: смотрите в видео

Кремль хочет раздела сфер влияния

Среди вероятных планов России военный аналитик выделил попытку Кремля проверить единство НАТО, насколько США будут вовлечены в обеспечение европейской безопасности, а также попытаться запугать европейское общество страшной войной, спровоцировать настроения, чтобы люди голосовали за ультраправые партии, что приведет к кризисным явлениям в структуре ЕС с перспективой раскола и распада.

"Через эскалацию максимально прийти к деэскалации. Тогда, по логике Путина, с ним снова должен встретиться американский президент, возможно, совместно с европейцами, чтобы урегулировать многие вопросы о распределении так называемых сфер влияния. Это то, чего он хочет, ведь война началась, в частности, против Украины из-за ультиматума Путина, который он выдвинул НАТО и США в декабре 2021 года. Он хотел бы нового глобального распределения, но так не будет. Мировая архитектура безопасности и характер международных отношений меняются", – пояснил Мусиенко.

Украина показала, что нельзя собраться, например, в Анкоридже, где прошла встреча Трампа и Путина, и решать судьбу всей Европы, включая Украину. На языке ультиматумов, как подчеркнул военный аналитик, с нашим государством говорить не получилось. Украинское общество это показало.

Подводя итог, Мусиенко добавил, что Путин, возможно, хочет ослабить Европу, разобщить ее, потому что сегодня она является большим тылом для Украины в плане производства вооружений и финансирования. Глава Кремля ставит перед собой цель разрушить эту поддержку.