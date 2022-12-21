Россия планирует симитировать обстрел Беларуси со стороны Украины: где может устроить провокацию

Россия планирует провокацию на границе Беларуси и Украины. Ее войска будут обстреливать территории Беларуси, а затем винить Украину.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что россияне могут обстрелять Беларусь и обвинить в этом ВСУ.

Интересно Что Путин выпросил у Лукашенко: Жданов проанализировал визит главы Кремля в Белоруссию

ППК "Вагнера" будет обстреливать Беларусь

Свитан рассказал, что провокация обстрелов Беларуси Россией и затем обвинения в этом Украине вполне возможно. Сейчас именно заметная подготовка не к вторжению в Украину, а к таким провокациям, к таким прецедентам. Выполнять это будут частники, а не регулярные сотрудники, военнослужащие России или Белоруссии.

Я думаю, оно будет исполнено в ближайшее время. Мы станем свидетелями провокации в районе Гомельской области,

– отметил военный эксперт.

Свитан о том, где Россия может устроить провокации на границе Беларуси и Украины: смотрите видео

Подобные провокации России

Летчик-инструктор продолжил, что такую тактику Россия уже применяла и раньше. Она обстреливала Донецк, Макеевку. Такие же действия были совершены и в Еленовке по нашим ребятам "Азовцам", погибшим в результате этих действий.

"То есть следует ожидать провокаций в районе границы Беларуси с Украиной. Я думаю, что в районе Черниговской области со стороны Украины и Гомельской области с белорусской стороны", - отметил полковник ВСУ в запасе.

Новости Беларуси: последние события