В СНБО предупредили, что Россия может организовать теракт в Москве, чтобы обвинить Украину

Российские пропагандисты сообщили, что в Москве усилены меры безопасности на фоне якобы возможных угроз. В Центре противодействия дезинформации предупредили о новых возможных террористических действиях врага.

Так, враг умышленно может устроить теракт в Москве, чтобы обвинить в этом наше государство. Это может произойти на фоне успешных действий ВСУ в Курской области страны-агрессора.

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Россия может готовить новый теракт в Москве

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны – лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Россия не может найти поводов, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях, потому что их нет.

Именно поэтому Россия вполне может организовать теракт в Москве, как это уже делалось в "Крокусе", чтобы попытаться обвинить Украину в терроризме и давить на наших союзников,

– написал глава ЦПД.

Стоит отметить, что ранее российские пропагандисты писали, что в Москве ведется постоянный мониторинг угроз, в частности с возможным проникновением диверсионных групп в Москву и Московскую область. По словам источников, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием. Также усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля.

Кстати, Коваленко предупреждал, что Россия может также прибегнуть к провокации с жертвами и в Курской области. Это может произойти на фоне того, что российская пропаганда начала активно продуцировать фейки о якобы планах Сил обороны Украины использовать запрещенное вооружение. Хотя на самом деле украинские военные не используют запрещенного вооружения, действуют цивилизованно и защищают гражданских россиян в Курской области от российских обстрелов.

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