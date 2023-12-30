Сможет ли Россия воевать еще 5 лет: Мусиенко объяснил, на что рассчитывает Путин
Японское издание Nikkie Asia пишет, что Владимир Путин рассказал Си Цзиньпину о намерениях воевать с Украиной не менее 5 лет. Все сигналы о готовности к прекращению огня не следует принимать "за чистую монету".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко проанализировал 24 Каналу статью. По его словам, чтобы оценить способность России воевать до 2028 года, следует обратить внимание на ресурсный потенциал страны-террориста.
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Сможет ли Россия воевать 5 лет
"Большая ошибка западных изданий заключается в переоценке. Ошибка – это недооценка и переоценка. И то, и другое не дает целостно увидеть картину. Конечно, можно сказать, что лучше переоценить. Однако переоценка может сыграть и против вас", – отметил Мусиенко.
Переоценивая врага, вы недооцениваете собственные силы, теряете уверенность и в конце концов проигрываете. Нужно давать объективную оценку. Многие не видят, что Россия теряет ресурсную способность вести боевые действия быстрее, чем кто-то представляет. Эти пять лет истекут в течение трех лет.
На что рассчитывает Путин
В сентябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что так называемая "СВО" продлится до середины 2025 года. По мнению Мусиенко, он сказал правду. Это ближайший горизонт планирования, у которого есть оккупанты. Они надеются, что к тому времени у Украины иссякнут ресурсы, Запад перестанет нас поддерживать, а выборы президента в США в 2024 году станут для россиян благоприятными.
Кроме того, российские захватчики надеются, что смогут за это время стабилизировать линию фронта и не дать наступать Силам обороны Украины. Затем искать возможности для какого-нибудь перемирия и диалога. А все потому, что в военном плане оккупантам потребуется пауза. Захватчики не выдержат масштабных наступательных действий.
Разберем на примере танков. Как 1000 заложили на 2024 год, так и 1000 – на 2025 год. Где рост? Должно быть 1000, 1200, 1400, 1600. Поэтому, я думаю, что они закладывали какие-то горизонты. Возможно, это было и 5 лет <...> Россия исчерпывается быстрее, чем представлял даже Путин и аналитики, которые тщательно анализируют Россию и забывают факт, что Россия в своей истории никакой войны не побеждала без серьезной помощи внешне,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Напомним, что Россия проиграла в Крымской войне, российско-японской и многих других, потому что не имела союзников, на которых можно было рассчитывать. Иран и Северная Корея не могут помочь России ресурсно вести войну против Украины. Стране-агрессору стоит полагаться только на Китай, если тот согласится прийти на помощь.
Россияне несут бешеные потери на войне
- Генштаб ВСУ сообщил, что личный слад россиян из 150 мотострелковой дивизии ВС России не захотели воевать против Украины. Речь идет о более чем 40 военнослужащих российской армии отказались от участия в боевых действиях на временно оккупированной территории Луганщины.
- Россия потеряла на войне в Украине начальника разведки из Башкирии, прибывшего в Луганскую область и занимавшегося разминированием. Кроме того, на российско-украинском фронте погибли спецназовцы из Таджикистана и Подмосковья и военный, прибывший воевать с Мордовией.
- По состоянию на утро 30 декабря в Генштабе сообщили, что оккупанты потеряли на фронте только за последние сутки 750 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года враги потеряли 358 270 вражеских бойцов.
- Кроме того, поражают потери врага в технике. Россия оставила на войне в Украине уже 5 969 танков, 11 053 боевых бронированных машин, 621 средств ПВО, 329 самолетов, 324 вертолета, 23 корабля и много другой техники.