Путин сам подтвердил, что Россия полностью подготовила операцию ХАМАС в Израиле, – ОП

Владимир Путин недавно цинично прокомментировал происходящее на Ближнем Востоке, заявив о том, чтобы ХАМАС и Израиль "борются между собой", но при этом, мол, пусть "оставят в покое детей и женщин".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что таким образом Путин пытается защитить ХАМАС, совершивший акт агрессии против гражданского населения Израиля.

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Путину очень нравится ХАМАС

Подоляк отметил, что ХАМАС сейчас полностью калькирует риторику России. Они провозглашают, что "не ликвидируют гражданское население", но при этом демонстрируют лично снятые кадры, как они это делают.

Но и эти слова Путина – проявление типичной психиатрической картинки. Человек откровенно сам отдает соответствующие приказы совершать геноцид против детей Украины или ликвидировать гражданское население. И делает это каждый день,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Путин – это человек просто влюбленный в убийство гражданских. И именно поэтому, уверен Подоляк, ему очень нравится ХАМАС – они делают то, что для него есть такой кайфовой отдушиной.

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Россия стоит за действиями ХАМАС

"Все заявления Путина по поводу ХАМАС четко показывают, что это консультативно полностью подготовлена операция России. Я имею в виду не с точки зрения глобальных целей отвлечь внимание, уменьшить военную помощь Украине или создать еще один момент, где есть эскалация, рассеять информационное внимание мира. Нет. Мне кажется, что это даже выглядит гораздо хуже", – отметил Подоляк.

Во время нападения на Израиль 7 октября ХАМАС совершил то, что не делал раньше:

синхронизированную атаку дронов, которые использует Россия в Украине;

сознательные удары ракетами в большом количестве по гражданским объектам, что применяет тоже Россия в нашей стране;

одновременно огромное количество точек прорыва, а это означает, что ХАМАС получил разведданные, спутниковые разведданные, где есть военные объекты Израиля.

А для того, чтобы отвлечь внимание небольшого количества израильских вооруженных отрядов, которые были вдоль границы, одновременно было атаковано много поселений, где находились небольшие группы гражданского населения. В частности, ХАМАС точно знал, где и какие проходят праздники с большим скоплением людей.

Здесь совершенно четко понятно, что за этим стоит Россия в разных смыслах: и в технологическом, и в ресурсном, и в разведывательном, и в информационном, и в консультативном и т.д.

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Однако на эти слова Путина мало реагируют из глобального сообщества, где до сих пор считают, что он действительно в чем разбирается и говорит какие-то объективные вещи.

"И если Путина сегодня не убрать в том или ином смысле, в юридическом прежде всего, то это вызовет в мире много подобных эксцессов, ориентирующихся на тип войны, который ведет Россия", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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