Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що у такий спосіб Путін намагається захистити ХАМАС, який вчинив акт агресії проти цивільного населення Ізраїлю.

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Путіну дуже подобається ХАМАС

Подоляк відзначив, що ХАМАС зараз повністю калькує риторику Росії. Вони проголошують, нібито "не ліквідують цивільне населення", але при цьому демонструють особисто зняті кадри, як вони це роблять.

Але також ці слова Путіна – прояв типової психіатричної картинки. Людина відверто сама віддає відповідні накази чинити геноцид проти дітей України, чи ліквідувати цивільне населення. І робить це щодня,

– наголосив радник глави ОПУ.

Путін – це людина, яка просто закохана у вбивство цивільних. І саме тому, впевнений Подоляк, йому дуже подобається ХАМАС – вони роблять те, що для нього є такою кайфовою віддушиною.

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Росія стоїть за діями ХАМАС

"Усі заяви Путіна щодо ХАМАС чітко показують, що це консультативно повністю підготовлена операція Росії. Я маю на увазі не з точки зору глобальних цілей відволікти увагу, зменшити військову допомогу Україні чи створити ще один момент, де є ескалація, розпорошити інформаційну увагу світу. Ні. Мені здається, що це навіть виглядає набагато гірше",– зазначив Подоляк.

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня ХАМАС вчинив те, що не робив раніше:

синхронізовану атаку дронів, які використовує Росія в Україні;

свідомі удари ракетами у великій кількості по цивільних об'єктах, що застосовує теж Росія у нашій країні;

одночасно величезна кількість точок прориву, а це означає, що ХАМАС отримав розвіддані, супутникові розвіддані, де є військові об'єкти Ізраїля.

А для того, щоб відволікти увагу невеликої кількості ізраїльських збройних загонів, які були вздовж кордону, одночасно було атаковано багато поселень, де перебували невеликі групи цивільного населення. Зокрема, ХАМАС точно знав, де та які відбуваються свята з великим скупченням людей.

Тут абсолютно чітко зрозуміло, що за цим стоїть Росія у різних сенсах: і в технологічному, і в ресурсному, і в розвідувальному, і в інформаційному, і в консультативному тощо,

– наголосив радник глави ОПУ.

Проте на ці слова Путіна мало реагують з глобальної спільноти, де досі вважають, що він дійсно у чомусь розбирається і говорить якісь об'єктивні речі.

"І якщо Путіна сьогодні не прибрати в тому чи іншому сенсі, в юридичному насамперед, то це викликає у світі багато подібних ексцесів, які орієнтуються на тип війни, що веде Росія", – підкреслив Михайло Подоляк.

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