Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95, которыми массированно атаковала Украину 29 декабря

Российские военные поздно ночью подняли в небо бомбардировщики Ту-95. Именно этими самолетами оккупанты массированно атаковали Украину 29 декабря.

По предварительной информации, 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылетели из аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Самолеты совершают полет в юго-восточном направлении.

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Россия подняла в небо до 17 самолетов Ту-95

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04:00 – 05:00.

Заметим, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555, а также Х-55.

Также Силы обороны Юга информируют о взлете еще 8 бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Энгельс". В воздухе – до 17 Ту-95МС.

Кроме того, с аэродрома "Шайковка" зафиксирован вылет еще четырех Ту-22м3. Эти самолеты способны нести ракеты Х-22.

Сколько ракет Х-101 и Х-555 уничтожили силы ПВО Украины